印尼將慶祝國家新聞日 代表處官員獲邀出席

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（中央社記者石秀娟雅加達31日專電）印尼今年度國家新聞日將在東南蘇拉威西省首府甘達里舉行，駐印尼代表處受邀由副代表陳盛鵬出席，其他與會國家包括英國、新加坡、俄羅斯、馬來西亞等17國。

印尼傳統上在2月9慶祝國家新聞日，依慣例輪流在各省舉辦的活動，今年在東南蘇拉威西省（Southeast Sulawesi）的首府甘達里（Kendari）舉行。

中華民國駐印尼代表處今天指出，副代表陳盛鵬將代替駐印尼代表陳忠出席活動。相關人士指出，代表處過去也曾經多次受邀與會。

根據主辦機構印尼記者協會（Persatuan Wartawan Indonesia，PWI）早前的新聞稿，已有17個友好國家的大使將出席，包括俄羅斯、摩洛哥、台灣、馬來西亞、波蘭、巴基斯坦、伊朗、捷克、英國、新加坡、羅馬尼亞、塞席爾（Seychelles）、亞塞拜然及歐盟等，仍在等待其他約5個國家的回覆。

PWI是印尼第一個記者組織，成立於獨立初期的1946年2月9日。前總統蘇哈托（Suharto）在1985年發佈總統令，將PWI的生日訂為國家新聞日。

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蘇哈托1998年垮台後，印尼邁向民主化，國會1999年制定第40號關於新聞業的法律取代國家新聞日相關規定，但印尼仍維持2月9日慶祝的傳統。民主化後蓬勃發展的媒體業興起許多記者組織，他們曾呼籲重新制定國家新聞日。

去年受Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，國家新聞日活動改線上舉辦，總統佐科威（Joko Widodo）透過線上參與方式致詞。（編輯：廖漢原）1110131