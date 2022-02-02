挪威新納粹恐怖分子布列維克申請假釋 遭駁回

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩2日專電）2011年在挪威犯下大規模屠殺罪行，造成77人喪生的恐怖分子布列維克1日申請假釋，法院認為布列維克依舊是個危險人物，駁回假釋申請。

挪威廣播公司（NRK）報導，2017年改名為韓森（Fjotolf Hansen）的布列維克（Anders Behring Breivik）在法庭上表示，他雖然還是忠實的納粹主義者，但不會繼續使用暴力手段實踐他的信仰。

法官認為布列維克看起來沒有悔意，他表示自己遭受洗腦、只是個聽從命令的士兵，才會殺害那麼多人。他對受害者與家屬也沒有展現出同理心。雖然口頭表示他的後悔，但仍然在捍衛自己罪行的合理性，表示在烏托亞島（Utoya）殺害的不是青少年，而是占「領導地位」的人。

當年受害者年紀最小的只有14歲。

挪威廣播公司的報導中描述，布列維克在開庭時，嘗試引起媒體注意，還不忘向在場媒體秀出他的納粹標語與符號，也在法庭中多次做出納粹敬禮的姿勢。

雖然布列維克保證不會再進行暴力行為，但布列維克的精神評估顯示，他說的話可信度極低。法院認為，他依舊對社會大眾有高度威脅，是個危險人物，因此駁回假釋申請。

2011年7月22日，挪威殺人魔布列維克在奧斯陸放炸彈殺害8人後，再進入左翼青年在烏托亞島的夏季營隊濫殺無辜，一共造成77人喪生。

事發後，世界各地有多起暴力攻擊是受布列維克的行動鼓舞，包括在紐西蘭基督城和挪威奧斯陸鎖定清真寺的恐怖攻擊行動。（編輯：馮昭）1110202