菲律賓旅遊復甦挑戰大 觀光部長親當代言人

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旅遊業是菲律賓重要產業之一，但疫情衝擊和變異株發威下，遲遲無法開放外國旅客入境。觀光部長浦耶特（右）親當代言人，盼吸引菲國民眾國內旅遊。圖攝於2021年6月1日。中央社記者陳妍君碧瑤市攝 111年2月3日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉3日專電）旅遊業是菲律賓重要產業之一，但疫情衝擊和COVID-19變異株發威下，菲國遲遲無法開放外國旅客入境。觀光部長浦耶特則親當代言人，盼吸引菲國民眾國內旅遊，激勵欲振乏力的觀光業。

菲律賓統計署數據顯示，2019年旅遊業產值占菲國國內生產毛額（GDP）12.8%，創造572萬個工作機會。然而，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發後，2020年旅遊業產值占菲律賓GDP比例暴跌到5.4%，雇用人數減少到468萬人。

為重振觀光，被視為菲國觀光部看板人物的部長浦耶特（Bernadette Romulo-Puyat）親身披掛上陣，赴長灘島（Boracay）、「夏都」碧瑤市（Baguio）、艾尼島（El Nido，又稱愛妮島）、保和島（Bohol，又稱薄荷島）等觀光勝地巡禮，並安排媒體隨行採訪，希望吸引菲律賓民眾前往一遊。

浦耶特去年造訪碧瑤市時說，碧瑤是菲律賓國內旅客的避暑首選，但談到外國旅客，他們的菲國旅遊首選就是長灘島，「長灘島就像我們皇冠上的寶石」。

外國旅客無法入境使長灘島遊客劇減，疫情也嚴重衝擊碧瑤市觀光。浦耶特說，2020年有26.89萬人次旅客造訪碧瑤市，較2019年減少82.5%；同年，碧瑤市旅遊業收入為18億披索（約新台幣9.75億元），與2019年的86億披索相較，下滑79.07%。

觀光業者告訴中央社記者，菲律賓旅遊業受疫情重創原因除了COVID-19影響消費者出遊意願，另一個因素是許多菲國家庭習慣全家人出遊，包括家中長者和孩童，但疫情爆發後，菲律賓各地幾乎都要求民眾出示即時聚合酶連鎖反應（RT-PCR）陰性證明，才能到當地旅遊。

這名不願具名的業者說，假設一家5口出遊，每個人須花費4000到5000披索檢驗，全家人光是檢驗費用，就要花上2萬到2.5萬披索，令不少人望而卻步。遑論政府若禁止長者和孩童外出活動，更影響家庭出遊意願。

浦耶特表示，碧瑤市長麥哲龍（Benjamin Magalong）在疫情下率各城市之先，推動安心旅遊，觀光部也一直尋找壓低COVID-19檢驗費用，以及任何能讓旅行更容易、不必增加旅客經濟負擔的方式。

菲國觀光部推動方向包括放寬防疫規定，開放長者和孩童外出活動，讓更多民眾有意願進行國內旅遊。市政收入極度仰賴觀光業的地方政府也先後開放完整接種疫苗民眾到訪時，無需出示RT-PCR陰性證明。

舉例來說，長灘島於去年11月確診病例清零後一度放寬規定，不強制完整接種者出示RT-PCR陰性證明，衝浪勝地施亞高島（Siargao）所在的北蘇瑞高省（Surigao del Norte）12月也跟進。疫情趨緩也使各地旅客回流，部分景點重現大量旅客身影。

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然而，由於Delta和Omicron變異株接連在菲律賓發威，COVID-19染疫人數一再創新高，也讓地方政府不敢掉以輕心，增加病毒入侵風險。長灘島所在的阿克蘭省（Aklan）擔心疫情捲土重來，1月8日起再度要求所有入境旅客出示RT-PCR陰性證明。

目前看來，唯有疫情趨緩，受到控制，地方政府才能逐步放寬規定，為市政和地方居民帶來更多觀光收入。若疫情一再反撲，無法壓低旅客出遊成本和風險，菲律賓觀光業復甦仍有很長一段路要走。（編輯：林憬屏）1110203