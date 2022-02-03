任天堂調高年度獲利預估 但下修Switch銷量展望

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（中央社東京3日綜合外電報導）日本電玩業巨擘任天堂鑒於近期推出的幾款遊戲銷售表現強勁，今天將年度獲利預測調高；但同時也考量到全球供應鏈問題，而將旗下遊戲機Switch的銷售目標再度調降。

法新社報導，任天堂（Nintendo）2020-21年度獲利創下空前新高，原因是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定迫使人們待在室內，導致遊戲需求大增。

不過即使防疫規定已鬆綁，任天堂如今仍預期，今年3月截止的會計年度淨利可達4000億日圓（約新台幣971億元），比去年11月預測金額多出500億日圓。

任天堂同時調高現行年度銷售額預估，由原本的1兆6000億日圓調升至1兆6500億日圓；但Switch年度銷量預測，則由上季喊出的2400萬台下修至2300萬台。

任天堂在財報中表示：「在業務風險方面，COVID-19和全球半導體短缺帶來的長久衝擊，形成持續不確定的狀況，這可能在未來影響到生產和出貨。」

任天堂公布，去年4至12月（年度前3季）淨利達3674億日圓，較前一年度同期漸少2.5%。

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年度第3季涵蓋重要的年終假期購物旺季，任天堂因發售數款新遊戲，財報大補血，包括去年10月推出的「密特羅德生存恐懼」（Metroid Dread）和「瑪利歐派對超級巨星」（Mario Party Superstars），以及11月的「寶可夢晶燦鑽石/明亮珍珠」（Pokemon Brilliant Diamond/Shining Pearl）。

任天堂今年1月也已發售第3款寶可夢遊戲「寶可夢傳說阿爾宙斯」（Pokemon Legends: Arceus），並將在3月推出「星之卡比探索發現」（Kirby and the Forgotten Land）。任天堂表示，計劃「透過現有熱門遊戲加上持續發售吸引人的新遊戲，來強化銷售表現」。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1110203