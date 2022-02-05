農曆新年假期過後 新加坡確診人數激增首度破萬

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（中央社記者侯姿瑩新加坡4日專電）Omicron變異株來襲，新加坡在農曆新年假期過後確診人數激增，今天大增1萬3208人確診COVID-19，再度刷新紀錄；其中超過1萬起案例是透過抗原快速檢測發現的本土病例。

新加坡跟台灣一樣都慶祝農曆新年，不過春節國定假日僅有大年初一及初二。在新加坡春節假期結束後的第2天，新增確診人數創下新高，也是星國自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，單日確診人數首度破萬。

據星國衛生部晚間公布的最新數據，今天新增1萬3208人確診，其中包括2734起透過PCR核酸檢測確診的本土病例、1萬312起抗原快速檢測（ART）呈陽性的本土案例，其餘為境外移入。另新增6起死亡案例，累計866人病故。

隨著傳染力更強的Omicron變異株蔓延全球多國，此變異株也已取代Delta成為新加坡的主要流行病毒株，導致近期新加坡確診人數再度攀升。星國目前累計37萬9681人確診。

接種COVID-19疫苗及追加劑被視為對抗Omicron的重要措施之一，截至3日，新加坡已有89%人口完整接種，59%已接種追加劑。星國人口約545萬。（編輯：徐睿承）1110205