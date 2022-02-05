比利時啤酒列文化遺產 修道士釀造工藝功不可沒

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾5日專電）許多人年菜少不了酒，近年比利時啤酒知名度大增，啤酒在比國與生活及社會緊密相連，更是聯合國文化遺產；回顧歷史，修道士提升釀造工藝功不可沒，從替代飲用水不潔的良方到受全世界歡迎。

比利時巧克力、啤酒及鬆餅3寶廣為人知，其中啤酒歷史最淵源流長，許多人將比利時視為啤酒王國，其釀造工藝追溯久遠，這些傳統技術時至今日依然發揮影響力。

在中世紀，歐洲各國的修道院為了維持生計，必須從事農業、畜牧業以及各種手工藝籌集資金，不像法國溫暖的氣候適合栽種葡萄，比利時修道院士們只好利用容易取得的大麥釀造啤酒，但一開始推動的主力卻與環境衛生有關。

根據比利時荷語區法蘭德斯旅遊局的介紹，中世紀時的飲用水不潔，經常讓人生病。所以包括修道士甚至孩童，改喝一些淡啤酒來替代水，因為在釀造過程中可以殺死很多細菌，當時釀製啤酒會往酒裡加一些草本植物以增加口感，後來發現放入啤酒花可以延長保存啤酒，變成主流原料，且每家修道院都各有獨特釀製秘方，使得比利時修道院啤酒聲名大噪。

比利時的啤酒豐富多樣，全國約有1500個啤酒品牌，口感以濃重豐富聞名，酒精度數從高到低，從自然發酵到混合發酵，從淡啤酒到黑啤酒，從水果味啤酒到酸啤酒，在超市中種類多到難以一眼望盡。

此外，媒體也經常介紹充滿熱情的年輕釀造師，或是時尚的小型釀造廠如何將啤酒傳統發揚光大。

比利時民眾對啤酒非常自豪，也與生活及社交活動緊密相連，不管下班後、周末、還是生日聚會、節慶活動等，幾乎都少不了喝一杯啤酒。

2016年聯合國教科文組織將比利時啤酒文化列入「人類非物質文化遺產代表作名錄」，表示釀造啤酒和品嚐啤酒是比利時社會活著的文化遺產，與人們日常生活及節慶密不可分，而成為整個國家文化及文化遺產的重要組成元素。

此外，比利時不少社區將啤酒生產利潤用於慈善事業。比利時近來也積極研發可回收包裝，鼓勵新技術，減少生產過程中的用水量，也積極推動酗酒防治，因此決定將啤酒文化列入非物質文化遺產。

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2018年10月，當時英國與歐盟正在密集討論脫歐協議，包括時任德國總理梅克爾、時任比利時總理米歇爾、法國總統馬克宏、盧森堡總理貝特爾，被拍到在首日峰會結束後，4人一起前往布魯塞爾一家酒館喝一杯，桌上即是比利時啤酒。

Covid-19（2019冠狀病毒疾病）自2020年3月在歐洲大流行，比利時第一次封城前，許多民眾選擇在酒館喝到最後一刻，有民眾表示對暫時必須告別在小酒館喝一杯的生活難以接受，難怪有人說比利時民眾生來就是帶著啤酒的基因。（編輯：韋樞）1110205