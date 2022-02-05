更多編輯台推薦新聞：
IS首腦命喪突擊 美軍戰機掩護直升機激戰3小時
國際

IS首腦命喪突擊 美軍戰機掩護直升機激戰3小時

書店結合護理專業 無論如河成療癒空間
文化

書店結合護理專業 無論如河成療癒空間

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
泰晤士報、華爾街日報等媒體遭網攻 傳幕後黑手是中國
首頁 / 國際

比利時啤酒列文化遺產 修道士釀造工藝功不可沒

2022/2/5 12:33（2/5 13:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐佩君布魯塞爾5日專電）許多人年菜少不了酒，近年比利時啤酒知名度大增，啤酒在比國與生活及社會緊密相連，更是聯合國文化遺產；回顧歷史，修道士提升釀造工藝功不可沒，從替代飲用水不潔的良方到受全世界歡迎。

比利時巧克力、啤酒及鬆餅3寶廣為人知，其中啤酒歷史最淵源流長，許多人將比利時視為啤酒王國，其釀造工藝追溯久遠，這些傳統技術時至今日依然發揮影響力。

在中世紀，歐洲各國的修道院為了維持生計，必須從事農業、畜牧業以及各種手工藝籌集資金，不像法國溫暖的氣候適合栽種葡萄，比利時修道院士們只好利用容易取得的大麥釀造啤酒，但一開始推動的主力卻與環境衛生有關。

根據比利時荷語區法蘭德斯旅遊局的介紹，中世紀時的飲用水不潔，經常讓人生病。所以包括修道士甚至孩童，改喝一些淡啤酒來替代水，因為在釀造過程中可以殺死很多細菌，當時釀製啤酒會往酒裡加一些草本植物以增加口感，後來發現放入啤酒花可以延長保存啤酒，變成主流原料，且每家修道院都各有獨特釀製秘方，使得比利時修道院啤酒聲名大噪。

比利時的啤酒豐富多樣，全國約有1500個啤酒品牌，口感以濃重豐富聞名，酒精度數從高到低，從自然發酵到混合發酵，從淡啤酒到黑啤酒，從水果味啤酒到酸啤酒，在超市中種類多到難以一眼望盡。

此外，媒體也經常介紹充滿熱情的年輕釀造師，或是時尚的小型釀造廠如何將啤酒傳統發揚光大。

比利時民眾對啤酒非常自豪，也與生活及社交活動緊密相連，不管下班後、周末、還是生日聚會、節慶活動等，幾乎都少不了喝一杯啤酒。

2016年聯合國教科文組織將比利時啤酒文化列入「人類非物質文化遺產代表作名錄」，表示釀造啤酒和品嚐啤酒是比利時社會活著的文化遺產，與人們日常生活及節慶密不可分，而成為整個國家文化及文化遺產的重要組成元素。

此外，比利時不少社區將啤酒生產利潤用於慈善事業。比利時近來也積極研發可回收包裝，鼓勵新技術，減少生產過程中的用水量，也積極推動酗酒防治，因此決定將啤酒文化列入非物質文化遺產。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

2018年10月，當時英國與歐盟正在密集討論脫歐協議，包括時任德國總理梅克爾、時任比利時總理米歇爾、法國總統馬克宏、盧森堡總理貝特爾，被拍到在首日峰會結束後，4人一起前往布魯塞爾一家酒館喝一杯，桌上即是比利時啤酒。

Covid-19（2019冠狀病毒疾病）自2020年3月在歐洲大流行，比利時第一次封城前，許多民眾選擇在酒館喝到最後一刻，有民眾表示對暫時必須告別在小酒館喝一杯的生活難以接受，難怪有人說比利時民眾生來就是帶著啤酒的基因。（編輯：韋樞）1110205

比利時啤酒被列入聯合國文化遺產，啤酒與民眾生活緊密相連，圖為布魯塞爾一家超市1月8日的啤酒區，有一長排的各式本國啤酒。中央社記者唐佩君布魯塞爾攝 111年2月5日
比利時啤酒被列入聯合國文化遺產，啤酒與民眾生活緊密相連，圖為布魯塞爾一家超市1月8日的啤酒區，有一長排的各式本國啤酒。中央社記者唐佩君布魯塞爾攝 111年2月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族