美國解除對民用核計畫制裁 伊朗：很好但不夠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社德黑蘭5日綜合外電報導）美國宣布撤回針對伊朗民用核子計畫的部分制裁行動，伊朗外長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）今天表示，美國的行動「很好，但還不夠」。

伊朗學生通訊社（ISNA）報導，阿布杜拉希安表示：「解除部分制裁，在實質意義上可以被解讀成美國人說過的善意。但要知道的是，紙面上的這些事情很好，但還不夠。」

美國國務院4日表示，放棄針對伊朗民用核子計畫的制裁行動，是重返2015年核協議的必要技術性一步。

美國放棄制裁後，參與伊朗民用核計畫的國家與企業，就不會遭到美國以安全與禁止核子擴散為名施加制裁。

2018年，美國總統川普片面退出2015年伊朗核子協議（正式名稱為「聯合全面行動方案」，JCPOA），目前針對恢復協議的相關會談已來到成熟階段。

阿布杜拉希安重申，會談的「主要議題之一」就是獲得美國保證，不會再次退出JCPOA。

他表示，「我們尋求並要求（美方）在政治、法律與經濟領域做出承諾」，並「已經在某些領域達成協議」。

與會各方上週表示，由伊朗、美國、英國、中國、法國、德國與俄羅斯參加的維也納會談，目前來到各方必須做出重要「政治決定」的階段。

阿布杜拉希安說：「我們在維也納的談判團隊正認真要求西方做出明確保證，確保他們會信守承諾。」（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110205