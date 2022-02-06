消失一年 畢卡索「格爾尼卡」掛毯重返聯合國

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（中央社紐約聯合國總部5日綜合外電報導）西班牙巨匠畢卡索反戰名畫「格爾尼卡」複製而成的巨型掛毯，突然無故從聯合國牆上消失一年後，持有所有權的洛克斐勒家族讓此作品再度掛回聯合國顯眼的展示位置上。

法新社報導，聯合國消息人士說，這幅寬達7.5公尺的巨大掛毯是在今早掛回牆上。外交人員表示，這幅作品掛回各國總統、總理與大使經常經過的安理會會議廳外頭牆面，讓人心裡覺得踏實多了。

這幅掛毯是1955年由尼爾森．洛克斐勒（Nelson A. Rockefeller）委託製作，是在與畢卡索協商下於法國工作室編織完成。畢卡索是在西班牙內戰期間完成原本的「格爾尼卡」（Guernica）畫作，描繪1937年4月26日西班牙格爾尼卡城遭德國納粹與義大利法西斯主義部隊轟炸的景象。

尼爾森．洛克斐勒二世（Nelson Rockefeller Jr.）在聯合國宣布「格爾尼卡」掛回原位的聲明中說：「帶著探索性象徵意義的格爾尼卡掛毯，描繪人性恐怖的那一面，之中交雜著殘酷、黑暗還有人性中的一絲希望。」

他說：「我很感激這幅掛毯能持續讓全球廣大民眾觀賞，增強其觸動人心與教育的作用。」

這件作品是由洛克斐勒家族借給聯合國，是要提醒聯合國外交官員戰爭的恐怖。在一片由褐、黑色構成的陰影中，畢卡索畫出尖叫的婦女、沒有氣息的嬰兒與遭肢解的軍人遺體。

去年2月，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）危機席捲全球，數以千計的聯合國職員被迫在家工作時，這幅掛毯突然從牆上消失，無人出面公開說明。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）自己也對「格爾尼卡」掛毯消失感到震驚，他說：「掛毯不見真是太糟了。」

他去年12月致函洛克斐勒家族，表示樂見「格爾尼卡」即將再度掛回聯合國牆上。

根據聯合國聲明，他在信中寫道：「我們很榮幸能成為這件獨一無二作品的保管者。」

在「紐約時報」今天刊出的訪談中，尼爾森．洛克斐勒二世承認這之間出現「溝通不良」，指出這幅掛毯需要進行清理與保存工作。

「格爾尼卡」是借給聯合國的作品，根據相關條款，洛克斐勒家族可以取回作品，在美國等地的展場展示最長6個月。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110206