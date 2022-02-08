中國經貿脅迫 強生：英國堅定支持立陶宛

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（中央社記者陳韻聿倫敦8日專電）立陶宛總理席莫尼特訪問英國，今天上午和首相強生會面。首相辦公室表示，兩人談及英國對立陶宛堅定不移的支持，強生並重申，英國對中國動用脅迫經貿手段感到失望。

席莫尼特（Ingrida Šimonytė）感謝英國支持歐盟在世界貿易組織（WTO）對中國所提訴案。英國國際貿易大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）昨天表示，英國支持立陶宛和歐洲聯盟等盟友抵抗中國的脅迫性貿易作為，將要求以第3方身分參與歐盟在WTO的諮商程序。

立中關係因為立國去年率先宣布退出中國與中東歐國家的17+1互動機制、台灣獲允在立國首都維爾紐斯（Vilnius）設立「台灣代表處」等事件而惡化，中國使出經貿、外交脅迫等報復手段，影響歐盟供應鏈，歐盟1月27日在WTO對中國提訴，WTO要求歐中在60天內尋求透過諮商解決爭端，若未成功，歐盟可請求成立爭端解決小組。

根據雙方政府發布的會後新聞稿，強生（Boris Johnson）與席莫尼特會晤期間也談及歐洲安全事務，以及俄羅斯在烏克蘭邊境和白俄羅斯境內的軍事擴張。

強生指出，持續提供烏克蘭實質的經濟和防衛支援十分重要，席莫尼特則呼籲北大西洋公約組織（NATO）盟友在立國及其他波羅的海國家強化軍事部署、協助防禦。

立陶宛與英國的關係一向密切，雙方在安全、經貿事務等領域密切合作。強生與席莫尼特今天同意將進一步深化兩國經貿連結、強化在高附加價值領域的合作，包括離岸風電、可再生能源和金融科技等項目。

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席莫尼特今天還將與英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）會晤，議題包括歐洲安全、NATO的東翼部署、對烏克蘭的協助，以及對俄羅斯與白俄羅斯的制裁措施。

席莫尼特昨天在倫敦政治經濟學院（LSE）一年一度的德國論壇（German Symposium）發表題為「歐洲民主新挑戰」的演說，出席英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）舉辦的圓桌論壇，並與旅英立陶宛人在駐英大使館聚會。英國有最大的立陶宛海外社群，人數高達約20萬人。（編輯：林治平）1110208