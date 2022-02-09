秘魯總統任命新總理 半年來4度換內閣

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（中央社利馬8日綜合外電報導）秘魯總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）今天指派曾為律師的托瑞斯接任總理，這是卡斯蒂約上任6個月來第4度撤換總理，包括就任才3天即下台的前總理瓦勒品托。

律師出身、現年79歲的托瑞斯（Anibal Torres），在卡斯蒂約政府去年7月上台後，一直擔任司法部長。卡斯蒂約在首都利馬（Lima）政府宮舉行的簡短儀式中，宣布托瑞斯接任總理。

卡斯蒂約上任半年來一路不順利，歷經內部鬥爭，也受到激進右派的攻擊。激進右派人士一度提案彈劾卡斯蒂約，但最後未成功。

一週前，卡斯蒂約的第2任總理瓦斯蓋茲（Mirtha Vasquez）因為對警界人事升遷案意見分歧，而意外請辭，卡斯蒂約接著指派律師、國會議員瓦勒品托（Hector Valer Pinto）接替遺缺。

但隨後利馬媒體報導，瓦勒品托的妻子和就讀大學的女兒在2016年曾舉報他家暴，瓦勒品托就在任職3天後下台。

政治分析師、前大使奧蒂羅（Hugo Otero）告訴法新社說：「卡斯蒂約看來深陷迷宮中，問題是他將如何找到出路，這也是秘魯人極度焦慮的原因，因為民眾不知道接下來將發生什麼事。」

自2017年以來，秘魯政局幾度不穩定，政治領袖開始在國會中推動「空缺」動議，在迅雷不及掩耳下罷免了多位總統。就在2020年11月間，5天之內秘魯換了3位總統。

如今新任命的托瑞斯有30天時間贏得國會信任投票，來接任總理一職；若右翼反對派掌控的國會否決他，則托瑞斯必須請辭，卡斯蒂約就得再提名第5任總理。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1110209