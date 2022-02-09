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首頁 / 國際

澳洲和立陶宛加強合作 攜手因應中國施壓

2022/2/9 17:39
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（中央社坎培拉9日綜合外電報導）澳洲和立陶宛外交部長今天同意加強合作來因應戰略挑戰，尤其是來自中國的施壓。

立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）和澳洲外長潘恩（Marise Payne）今天在澳洲國會大廈舉行會談。

隨著澳中關係惡化，澳洲出口商因中國官方和非官方的貿易壁壘損失數百億美元，這些貿易障礙項目涵蓋煤炭、葡萄酒、牛肉、小龍蝦和大麥。

人口280萬的波羅的海國家立陶宛打破外交慣例，去年11月允許台灣在首都維爾紐斯（Vilnius）開設的代表處使用台灣而不是台北的名稱，激怒北京當局。

藍斯柏吉斯說：「中國將經濟和貿易作為一種政治工具，或者甚至可說是一種政治武器，有很長的一段時間，澳洲可能是遭對付的主要例子之一。如今立陶宛也成為目標…但很明顯，我們絕對不會是最後一個。」

他說：「我們需要提醒像中國或任何其他想將貿易作為武器的國家，全球志同道合的國家擁有各種有助於抵禦脅迫、不屈服於政治和經濟壓力的工具和法規。」

潘恩表示，她認同藍斯柏吉斯的觀點，志同道合的國家務必採取一致作法合作，維護基於規則的國際秩序、自由開放的貿易、透明度、安全和穩定。

中國外交部發言人趙立堅昨天表示，中國在與立陶宛打交道時遵守世界貿易組織（WTO）的規則。他說：「所謂中國『脅迫』立陶宛的說法純屬無中生有。」

趙立堅還說：「中國呼籲立陶宛應正視客觀事實，糾正自身錯誤，回到堅持一個中國原則的正確軌道上來，立陶宛應停止混淆是非、惡意炒作，更不要妄圖拉攏其他國家聯合反華。」（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1110209

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