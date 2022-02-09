烏蘭局勢緊張 日本宣布應美要求援歐天然氣

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（中央社東京9日綜合外電報導）俄羅斯在烏克蘭邊境集結大軍導致情勢緊張，為避免歐洲天然氣供應遭俄羅斯截斷，日本政府今天宣布，應美國要求，將支援歐洲部分液化天然氣（LNG）。

日本放送協會（NHK）報導，經濟產業大臣萩生田光一今天晚間向媒體作上述表示。

萩生田表示，鑒於歐洲嚴重缺乏天然氣，應美國要求，決定對歐洲伸出援手，在確保日本國內用量足夠下，調度部分液化天然氣給歐洲。

萩生田今天在對外宣布此事前，曾先與美國駐日大使和歐盟駐日大使會談，傳達這項政策方針。

歐洲發電等所需的天然氣，約有3成到4成是從俄羅斯透過管線送往歐洲。若俄羅斯進攻烏克蘭，美國與歐洲可能對俄羅斯展開經濟制裁，屆時俄羅斯恐因此緊縮對歐洲的天然氣供應作為對抗。

這是美國政府為確保歐洲的能源而請託日本，日本政府罕見的因應措施。

不過報導指出，日本的電力有76.3%為火力發電，其中又有39%仰賴液化天然氣；日本高度仰賴液化天然氣，是全球第二大液化天然氣進口國，進口量僅次於中國。

日本今年冬天又面臨寒冬，預料將是10年來電力最吃緊，液化天然氣是否足以供電仍令人擔憂。（譯者：顧荃/核稿：劉學源）1110209