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日本防疫管制將納高知縣 東京等13地擬延長至3/6

2022/2/9 18:16
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（中央社東京9日綜合外電報導）日本東京都等13地為因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情實施的「防止蔓延等重點措施」將在本月13日截止，日本政府擬延長至3月6日，並新增高知縣，將於明天正式決定。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增確診1萬8287例，比上週一少約3300例，是今年以來首度比上週同一天減少。

不過東京都內COVID-19患者用的病床使用率仍偏高，今天達57.2%，比昨天增加1.4個百分點。

日本47個都道府縣中，目前有35個都道府縣正實施「防止蔓延等重點措施」，東京都等13地將在本月13日截止，各地方政府鑒於疫情仍在高檔，向中央政府申請延長。

目前未納入實施地區的高知縣，也因縣內醫療資源快速受到壓迫，向中央申請實施重點措施。

日本首相岸田文雄今天晚間與相關閣員協商後，擬將東京都等13地延長實施重點措施約3週至3月6日；高知縣將從2月12日起納入實施至3月6日。

日本政府明天將召開傳染病專家組成的分科會，聽取專家建議，並向國會報告後，由防疫對策本部正式決定。（譯者：顧荃/核稿：劉學源）1110209

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