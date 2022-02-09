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哥倫比亞大雨引發土石流 至少14死34傷

2022/2/9 19:10
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（中央社哥倫比亞杜斯蓋波拉達斯市8日綜合外電報導）哥倫比亞國家災害機構今天表示，中部山區大雨引發土石流，造成至少14人死亡、34人受傷。

哥倫比亞中西部里沙拉達省（Risaralda）山區清晨的大雨引發土石流，在貧困的杜斯蓋波拉達斯市（Dosquebradas）掩埋了幾棟房屋。

當地官員馬雅（Carlos Maya）說：「我們統計已有14人因土石流死亡，34人受傷。」

哥倫比亞國家災害風險管理局（National Unit for Disaster Risk Management）說，救援隊伍在泥土中挖掘，尋找倖存者。

42歲的計程車司機耶南德茲（Dubernei Hernandez）告訴法新社：「一聲巨響把我們們嚇壞了。我們走出去，看到山的一部分就在房子上面。」

「我走到那個地方，那是一場災難，人們被困在那裏。」

耶南德茲說，他幫忙挖出兩具屍體和一名倖存者。他說，至少有5棟房屋被泥土掩埋。

災害機構公布照片顯示，土石流導致山區茂盛的綠色植被出現一個缺口。

救援隊伍表示，他們擔心新的土石流可能導致附近的奧通河（Otun）被堵塞，讓災難惡化。

由於有爆發洪水的危險，當局疏散幾個住在河邊的家庭。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110209

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