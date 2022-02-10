熱帶氣旋襲馬達加斯加釀92死 逾11萬人急需救助

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（中央社安塔那那利佛9日綜合外電報導）馬達加斯加國家災害管理機構今天表示，熱帶氣旋「巴茲萊」（Batsirai）自上週末登陸以來，迄今奪走92條人命，超過11萬人需要緊急救助。

法新社報導，馬達加斯加國家災難暨危機管理局（BNGRC） 公布災情最嚴重地區的數據，指鄰近東海岸的伊孔戈（Ikongo）地區有71人罹難。

BNGRC表示，熱帶氣旋「巴茲萊」上週末登陸至今，已造成11.2萬人需要緊急救助，6.1萬人離家外出避難。

一名伊孔戈選出的議員在電話中告訴法新社：「這裡滿目瘡痍…多數罹難者是因住宅倒塌致死。」

許多非政府組織和聯合國機構已開始派送資源和團隊來協助受災戶，挾帶豪雨的「巴茲萊」以「強烈熱帶氣旋」之姿在5日晚間登陸，風速達每小時165公里。

巴茲萊往內陸侵襲時造成水災，淹沒了馬達加斯加中部產糧區的稻田，也引發了人道危機的憂慮。

根據BNGRC，法國已派出60名救難人員協助災區建立飲用水淨化設施，並駕駛無人機評估偏遠地區的災損；德國專家也已抵達當地支援人道救助行動。（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）1110210