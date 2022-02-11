美1月通膨年增40年新高 Fed料下月升息2碼

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國1月消費者物價持續攀升，通貨膨脹年增率創40年以來最大，引發金融市場預期聯邦準備理事會（Fed）3月將下重手升息50個基點（2碼）。

路透社報導，美國勞工部今天的報告顯示在租金，電費和食物價格揚升帶領下，物價普遍上漲，這種情形可能對總統拜登施政形成更多壓力，由於生活負擔加重造成人民焦慮不安，拜登支持度持續下滑。

美國1月消費者物價年增7.5%，為1982年2月迄今最大年增幅度，連續第4個月通膨年增率超過6%，去年12月通膨年增率達7.0%。路透社經濟學家原本估計1月消費者物價年增7.3%。

美國的高通膨已超越聯準會所設定的2%，危及拜登施政的經濟項目。在美國去年經濟成長呈現37年以來最快，及勞動市場正迅速創造就業機會之際，高通膨已為強勁經濟表現蒙上陰影。

美銀證券（Bank of America Securities）經濟學家亞歷山大．林（Alexander Lin）說：「對聯準會而言，這份報告不啻警鐘再響。通膨不但存在，且已然處處可見。我們認為今天的報告確認聯準會將加快腳步，市場可能推促聯準會下次會議升息50個基點。」

美國1月消費者物價指數（CPI）上漲0.6%，12月也有相似漲幅。食物價格上漲0.9%，其中居家食品價格上漲1.0%；穀物和烘焙產品、乳製品、蔬果價格漲幅明顯，肉價小漲。

電價大漲4.2%，抵銷汽油和天然氣價格下跌。

「紐約時報」指出，勞工部今天發表完1月消費者物價指數上揚的報告後，投資人預期聯準會恐更快撤除經濟激勵措施。市場已有聯準會在3月的會議上一口氣升息50個基點的心理準備。如此升幅是一般升息的兩倍。

報告發布後，美股又應聲下跌。標準普爾500指數下滑1.81%，科技股那斯達克指數大跌2.1%，10年期美國國債殖利率勁揚0.1個百分點達2.03%，是2019年11月以來最高。

穆迪分析公司（Moody's Analytics）經濟學家史威特（Ryan Sweet）估計，目前的高通膨讓美國普通家庭每月損失276美元。

紐時指出，通膨不斷擴大已成為拜登的政治負擔，因為物價上漲侵蝕家庭收入，削弱勞動市場和穩健的工資增長，讓消費者感到悲觀，氛圍不利民主黨恐持續扼殺拜登通過全面氣候和社福法案的機會。（譯者：徐睿承、陳亦偉）1110211