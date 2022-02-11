物價飆漲人民苦哈哈 拜登：正運用一切方法因應

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國總統拜登表示，今天公布的1月份消費者物價指數（CPI）報告，提醒各界美國人民的開支確實吃緊，政府正運用手邊「一切工具」來處理這項問題。

美國勞工部今天表示，1月消費者物價指數較上一個月上升0.6%，較去年同期則大增7.5%，通膨年增幅創40年來最高紀錄。這種情況助長金融市場揣測聯邦準備理事會（Fed）下個月將升息50個基點（兩碼）。

生活成本節節攀升引發民眾焦慮，已讓拜登聲望隨之下滑。如今物價在租金、電費和食物費用領漲下普遍上揚，可能讓拜登面臨更多政治壓力。

拜登透過聲明表示：「我們已動用手邊一切工具（來因應）。雖然今天提醒了大家，美國人民開支逐漸吃緊的程度，對日常飲食造成實質壓力，同時也有跡象顯示我們會撐過這次挑戰。」

拜登也說，根據預測，通膨情況會在2022年底以前放緩，且政府政策已讓新的失業救濟申請減少，這象徵一種「實質進展」。

儘管勞動市場快速創造出就業機會，美國2021年經濟成長步調更創下37年來最快，但遠遠超過聯準會2%目標的高通膨率仍使之黯然失色，還可能危及拜登的經濟規畫。（譯者：楊昭彥）1110211