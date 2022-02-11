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美國8旬婦自宅遭綁架 因熱門猜字遊戲獲救

2022/2/11 15:34（2/11 15:56 更新）
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美國芝加哥一名8旬婦人日前沒有如常向家人回報每日Wordle遊戲成績，讓家人警覺她可能出事，報警後意外破了一樁綁架案。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
美國芝加哥一名8旬婦人日前沒有如常向家人回報每日Wordle遊戲成績，讓家人警覺她可能出事，報警後意外破了一樁綁架案。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）熱門網路猜字遊戲Wordle竟成了救人工具。美國芝加哥一名8旬婦人日前沒有如常向家人回報每日Wordle遊戲成績，讓家人警覺她可能出事，報警後意外破了一樁綁架案。

法新社報導，80歲的何特（Denyse Holt）2月5日晚間獨自待在家中時，一名男子闖入家裡，還拿著一把剪刀指向她。

這名32歲男子被認出是戴維斯三世（James H Davis III），他在破窗闖入何特住家後全身赤裸，身上滿是傷口和鮮血。警方懷疑戴維斯可能患有精神疾病。

何特表示，戴維斯向她保證不會傷害她，但卻強迫她穿著衣服和他一起洗澡，接著把她鎖在地下室。

她告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）地方台：「我以為我沒命了。」

當她沒有發送每日Wordle成績給家人時，何特的大女兒何特卡德威（Meredith Holt-Caldwell）率先察覺事有蹊蹺。

Wordle是一款猜字遊戲，每天只出一題，且只有6次機會來猜一個由5個字母組成的英文字彙。這款遊戲今年初開始爆紅，全球每天有數百萬人挑戰遊玩。

何特說，自己遺漏的成績讓女兒「感到不安」，因為女兒知道自己絕對不會錯過這每日例行活動之一。

何特卡德威立刻通報芝加哥警方，警方6日前往何特住處要確認她的安危時，發現她在自宅被挾為人質。

警方接下來與戴維斯對峙1小時。特種武器和戰術部隊（SWAT）特警最終使用電擊槍制伏戴維斯，救出何特。

警方表示，戴維斯面臨一系列指控，包括持有致命武器闖入民宅及加重綁架罪。（譯者：李佩珊/核稿：曹宇帆）1110211

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