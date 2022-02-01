Wordle猜字遊戲轟動全球 紐約時報高價收購

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猜字遊戲Wordle近期風靡全球，許多人的社群平台都被黃黃綠綠的方塊洗版。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）

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（中央社紐約31日綜合外電報導）「紐約時報」今天宣布收購迅速爆紅的網路遊戲Wordle，雖未披露確切數目，但承認以「7位數」美元的價格買下這個推出4個月就引發全球百萬人潮搶玩的遊戲。

法新社報導，Wordle是旅居美國紐約的英籍工程師沃德爾（Josh Wardle）創造的猜字遊戲，每天只出一題，且只有6次機會來猜一個由5個字母組成的英文字。

據紐時指出，去年10月推出的Wordle在11月初時還只有90個玩家，今年1月初成長到30多萬，目前則是每天有數百萬人上網解謎。

遊戲原創人沃德爾原本不想透過廣告或訂閱來從中獲利，但最後決定將這款遊戲賣給紐時。

紐時表示，Wordle會繼續免費供玩家動動腦，也不會做出任何變動。

紐時一直想讓產品更多樣化，除了最新的Wordle，之前也以特殊訂閱方式提供填字遊戲等娛樂，訂閱人數已於去年12月突破100萬大關。目前其他與新聞無直接關聯的產品還包括NYT Cooking和語音朗讀平台Audm，這類產品占紐時2021年頭9個月營業額的11%。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1110201