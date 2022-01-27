Wordle猜字遊戲風靡全球 洗版社群的黃綠方塊如何成為話題？

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猜字遊戲Wordle近期風靡全球，許多人的社群平台都被黃黃綠綠的方塊洗版。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）

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（中央社網站27日電）猜字遊戲Wordle近期風靡全球，許多人的社群平台都被黃黃綠綠的方塊洗版。不但吸引眾多名人前來挑戰，就連樂高等知名品牌都拿它來做廣告，推特甚至還為此封鎖「暴雷」的帳號，可見其熱門程度。

玩Wordle點這裡

Wordle是什麼

Wordle是一款由英國工程師沃德爾（Josh Wardle）設計的網頁版猜字遊戲，原本設計目的是為了讓因疫情不能出門的家人有事做，沒想到家人一玩上癮，沃德爾認為這個遊戲應該會受到人們歡迎，於是發布到網路上。

紐約時報近日報導，去年11月1日時，只有90人玩過這個遊戲，但到1月1日已有超過30萬人玩過。

Wordle怎麼玩

Wordle每天僅有一題，每個玩家有6次機會猜出答案。（圖取自Wordle網頁powerlanguage.co.uk）

Wordle的玩法類似猜數字遊戲1A2B，遊戲的題目是5個字母的英文單字，每個玩家每天有6次猜題機會。Wordle每天僅有一道題目，每個人的題目都相同。

遊戲過程中會出現灰色、黃色及綠色3種顏色方塊，灰色代表單字中沒有這個字母；黃色代表有字母但位置不對，綠色則是字母及位置皆正確。

玩家輸入的單字字母可以重複，且必須存在於遊戲資料庫中，若不存在，系統會顯示「單字不在列表中」，因此玩家也不能輸入abcde等字串胡亂填答。

近日出現在社群網站上的黃綠方塊，則是每個玩家分享自己的遊玩過程。最前面一行代表Wordle的題號，及該玩家的嘗試次數，下頭的方塊則代表玩家每一次嘗試的結果，每一行代表一次作答。玩家可以在不暴雷的情況下，與朋友比較答題的速度。

（示意圖／圖取自twitter.com/jimmyfallon）

名人爭相玩Wordle 樂高、Oreo拿它做梗

Wordle在全世界掀起浪潮，許多名人也在社群平台上分享自己每天的成績，例如美國知名脫口秀主持人吉米．法隆（Jimmy Fallon）、諾貝爾和平獎得主馬拉拉等。

另外，也有許多品牌拿Wordle做梗趁機行銷。樂高在推特上分享「樂高版Wordle」圖案，Oreo則以方塊拼出一塊Oreo餅乾，並寫道：「不是Wordle，只是一塊Oreo雙餡餅乾。」

Twitter封鎖暴雷機器人 Google設立專屬Google塗鴉

隨著遊戲變得受歡迎，網路上開始出現「暴雷機器人」。推特上出現一款機器人，會在玩家分享今日的「戰果」後，在底下公布隔一日的答案。推特因此封鎖該機器人帳號，為玩家保留每日玩遊戲的小確幸。

Google也搭上這波風潮，特別設計Wordle專屬Google塗鴉。若在Google搜尋Wordle，網站的標誌會變成6個字母的字謎，正確答案就是Google，並會以遊戲中的綠色方塊出現。

簡單的猜字謎為何如此受歡迎？

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Wordle如今已是熱門的社群話題，歸咎原因，沃德爾認為是因為遊戲簡單好上手，同時具有挑戰性，他表示，即便他每天都會玩Wordle，但每次完成時，他都還是能獲得成就感。

另外，Wordle網站本身只有單純的遊戲，沒有廣告或是其他附加內容。有專家認為，Wordle讓人們想起過去單純的網路，不用擔心網站會偷偷使用使用者個資來獲利或達成其他目的。（編輯：林傑立）1110127