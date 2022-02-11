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對抗通膨 墨西哥俄羅斯相繼升息

2022/2/11 22:07
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（中央社墨西哥市/莫斯科11日綜合外電報導）墨西哥央行10日宣布為抗通膨第6度升息。俄羅斯今天也宣布大幅調升利率1個百分點至9.5%，連續第2度將借貸成本提高100個基點，且不排除進一步升息可能。

俄羅斯央行聲明：「通膨明顯上升，超出央行去年10月的預估。」

俄羅斯央行指出，俄國通膨率達8.8%，央行力求將通膨率抑制到4.0%。

俄羅斯央行聲明，如果情勢發展一如預期，俄羅斯央行不排除在未來會議中進一步調升基準利率。

此外，法新社報導，墨西哥央行聲明，央行執行理事會決定將銀行同業拆款利率調升50個基點，來到6.0%。

墨西哥央行表示：「全球經濟活動在2021年第4季持續復甦，儘管速度較慢，同時由於疫情發展以及衛生、貨幣和財政當局所採取的行動，而致各國復甦腳步不一。」

聲明稱；「在生產瓶頸…糧食和能源價格高漲以及某些服務業復甦影響下，全球通膨持續攀升。」這使各界更加預期，全球貨幣刺激政策將加速退場。

墨西哥在去年12月的通膨率年增7.36%，逼近20年高點，也是央行目標值3.0%的2倍多。（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1110211

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