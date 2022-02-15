巴西總統出訪俄羅斯 分析家：時機不當

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（中央社記者唐雅陵聖保羅14日專電）巴西總統波索納洛今天將前往俄羅斯與俄國總統蒲亭會面，正值俄羅斯與烏克蘭邊境局勢緊張之際，分析家咸認未延後巴西代表團的訪問行程是非常嚴重的錯誤。

波索納洛（Jair Bolsonaro）告訴巴西媒體，他與蒲亭（Vladimir Putin）會面的議程多元，主題是經濟議題、雙邊合作和金磚5國，巴西不會介入俄羅斯與烏克蘭之間的衝突問題。

波索納洛強調，俄羅斯之行是出於尊重，因為蒲亭去年提出邀請。他還說，巴西的外交政策始終是尊重他國主權，選擇以和平方式解決外部問題。

根據巴西外交部，波索納洛與蒲亭的會晤訂於16日舉行，僅由兩國元首和翻譯人員出席，然後兩人將作出15分鐘發言。同日中午，俄羅斯政府將在克里姆林宮為波索納洛設宴，午宴結束後，波索納洛將與俄國議會下議院議長會面，接著出席當地企業界人士舉行的一場活動。

巴西總統府機關安全辦公室和國防部正在監測俄羅斯與烏克蘭邊境局勢，兩國之間的軍事衝突可能一觸即發。

美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN BRasil）評論家卡索伊（Boris Casoy）指出，現在前往一個威脅要入侵另一國的國家，是非常嚴重的錯誤，更何況這不僅僅是俄羅斯和烏克蘭之間的問題，還涉及俄羅斯的影響力範圍以及其他歐洲國家與美國。

卡索伊認為，巴西必須與俄羅斯、烏克蘭、北約國家和全世界保持良好的貿易關係，沒有必要在目前這麼微妙的時刻在俄羅斯，去蹚渾水。

巴西新聞網站G1國際議題專家柯恩（Sandra Cohen）也指出，波索納洛在俄羅斯進行國是訪問可能象徵巴西對衝突一方的支持並激怒傳統盟友。巴西自1月以來即成為聯合國安理會輪值成員，而且擁有北約以外的軍事盟友地位。

柯恩指出，波索納洛的訪問對致力於加強區域影響力的蒲亭來說，無異於與虎添翼；在當前情況下，如果波索納洛的莫斯科之行讓美國感到困擾，等於已經讓俄羅斯政府取得預期的效果。（編輯：周永捷）1110215