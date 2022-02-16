疑不滿花王將漲價 日本OK超市採部分停售反制

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（中央社東京16日綜合外電報導）日本日用品龍頭廠商花王公司因原物料價格上漲，表明將調漲洗衣精等產品價格，但主打提供最低價商品的超市業者OK公司對此表示反彈，疑以停止販售部分花王商品作為反制。

日本共同社報導，花王本月3日宣布，包括洗衣精、柔軟精及嬰兒用紙尿布等部分商品預計從3月起調漲。

面對花王表明將提高出貨價格後，以日本首都圈為大本營的OK超市已在店面公告，停止販售145種花王產品，並依序改售其他製造商產品。

時事通信社報導，OK今天表示，店內所販售的花王產品約500種，其中占約3成的145種產品已在1月底停售。

OK表示，「包括條件談判在內都屬重新檢視商品的一環」，停售部分產品看似針對花王調漲價格所採取的因應作為。

日本電視台報導，花王是在本月3日對外宣布將針對洗衣精及紙尿布，理由是原物料價格上漲；但以最低價格作為訴求的OK，看似對花王方面的動作有所反彈。

報導指出，這浮現出希望在產品價格反映原物料上漲的製造商，與重視消費者動向的超市方面的不同考量。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1110216