韓國單日確診連2日破9萬例 防疫是否鬆綁受矚目

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（中央社記者廖禹揚首爾17日電）韓國單日確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）人數新增9萬3135例，連續2天新增超過9萬例後，並刷新單日紀錄；防疫當局預定18日發表新防疫方案，是否照原訂計畫鬆綁受關注。

韓國中央防疫對策本部統計，截至今天凌晨零時，境內新增9萬3135例確診，較前一天增加近3000例，累計164萬5978例。

防疫當局預定18日宣布下週起實施的新防疫方案，可能叫現行措施部分鬆綁，但疫情快速擴散，可能影響當局決定。當局先前預估2月底單日確診數可能達到13至17萬例，3月初增至20萬例以上。

新增案例包括9萬3045例社區感染，90例境外感染移入。首爾、仁川、京畿道等人口密集的首都圈地區社區感染共增加5萬5351例，占59.5%。非首都圈社區感染案例共有3萬7694例，以釜山、慶尚南道、大邱為最大宗。

採取居家治療的輕症及無症狀患者隨疫情至今天凌晨零時突破30萬大關，增至31萬4565例，較前一天增加近5萬例。

重症及病歿人數增加速度則相對較緩，截至凌晨零時，重症人數為389例，病歿人數增加36例，累計7238例，死亡率0.44%。（編輯：高照芬）1110217