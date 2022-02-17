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三星集團增資越南9.2億美元 獎落北部太原省

2022/2/17 18:58
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（中央社記者陳家倫河內17日專電）三星集團子公司三星電機越南公司在越南太原省增資9.2億美元，並於16日獲當地政府頒發擴大投資註冊證書。這一加碼，三星電機越南公司在太原省的投資金額增至22.7億美元。

越南政府新聞網（Chinhphu.vn）報導，越南太原省政府16日向三星電機越南有限公司（SEMV Company）頒發擴大投資註冊證書，增資金額為9.2億美元（新台幣約256億元）。

據此，SEMV在太原省的投資金額從13.5億美元增加到22.7億美元。

太原省省委書記阮青海（Nguyen Thanh Hai）在證書頒發儀式上表示，太原省地理位置優越，是北部山區的中心，屬於首都地帶，是首都河內市的北部門戶。

她說，太原省於16日頒發增資證書，比SEMV的建議提早2天。這是雙方的善意和努力。

SEMV最初提案於2015年投產，投資金額為13.5億美元。截至2021年10月31日，員工人數為6585人。主要為各種電信設備、高科技行動設備與其他電子電器產品製造和組裝高密度印刷電路板、組件和配件等。

三星電機於2021年12月23日申請增資，主要為各種電信設備、高科技行動設備與其他電子電器產品生產半導體晶片與零組件等。（編輯：黃自強）1110217

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