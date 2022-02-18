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G20財長會議 印尼總統：烏克蘭危機威脅全球復甦

2022/2/18 18:25
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（中央社雅加達17日綜合外電報導）印尼總統佐科威今天在20國集團（G20）財長會議中警告，烏克蘭危機對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後全球經濟復甦構成嚴重威脅。

根據路透社看到的20國集團公報草案表示，隨著烏克蘭危機和COVID-19疫情影響讓前景蒙上陰影，不斷上升的通貨膨脹和地緣政治風險可能威脅到脆弱的全球復甦。

20國集團成員包括美國、中國和一些歐洲國家在內的世界頂級經濟體，目前正在印尼首都雅加達舉行混合形式會談。

佐科威（Joko Widodo）在為期兩天的會議開幕式中警告，烏克蘭危機為脆弱的復甦帶來風險，各方越來越擔心俄羅斯即將入侵烏克蘭。

印尼目前是20國集團輪值主席國，佐科威表示：「現在不是對抗和製造新緊張局勢的時候，更不用說危及全世界安全了，像是正在烏克蘭發生的情形。」

「各方都必須停止對抗和緊張局勢。」

他敦促包括俄羅斯在內的20國集團成員國，轉而專注於「合作」，幫助提振全球經濟。

20國集團的議程還包括如何改革全球衛生系統，為因 應未來疫情做好準備。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）1110218

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