王毅：支持維護烏克蘭主權 不該扭曲中方立場

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（中央社記者張淑伶上海20日電）中國外交部長王毅19日晚在慕尼黑安全會議表示，各國的主權、獨立和領土完整都應當得到尊重維護，烏克蘭也不例外，若有人在此問題上質疑中方的態度，是歪曲中方的立場。

俄羅斯軍隊正在烏克蘭邊界附近集結，西方國家擔心俄國將入侵烏克蘭，美國日前稱中國在俄烏情勢緊繃之際保持沉默，令人「深感震驚」。而中俄有全面合作戰略夥伴關係，此前兩國在聯合聲明中，呼籲北大西洋公約組織（NATO）停止擴張。

根據中國外交部官網，王毅以視訊方式出席58屆慕尼黑安全會議（Munich Security Conference），現場回答有關中方對於北約東擴、歐洲安全和烏克蘭局勢態度立場的問題。

他質疑，歐洲應該思考，如果北約一味東擴，是否有利於維護歐洲的和平穩定，是否有利於實現歐洲長治久安。

王毅說，各國的主權、獨立和領土完整都應當得到尊重和維護，這是國際關係的基本準則，也是中方一貫秉持的原則立場，對烏克蘭也不例外。「如果有人在此問題上質疑中方的態度，那就是別有用心的炒作，也是對中方立場的歪曲」。

王毅重申，中方認為在烏克蘭問題上，應該盡快回到「新明斯克協議」這一原點，他稱這是解決烏克蘭問題的唯一出路，各方應一起充分討論，制定出落實協議的路線圖和時間表。

他說，對於歐洲安全，各方都可以提出自己的關切，「其中俄方的合理安全關切應該得到尊重和重視」。中方期待各方通過對話協商，找到真正有利於維護歐洲安全的解決方案。

王毅在主旨演講中，針對中國和歐洲關係時表示，「世界要好起來，中歐必須發揮作用」，為世界提供更多的穩定性和正能量。希望歐方跳出對中國「三重定位」的思維定式，從戰略高度和長遠角度掌握中歐關係健康發展的大方向，尊重彼此核心利益，堅持不干涉內政，不斷拓展全方位互利合作。

所謂三重定位，指美國和歐洲對中國定位為合作、競爭、對手三種關係。（編輯：陳沛冰）1110220