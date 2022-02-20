更多編輯台推薦新聞：
美麗島事件史料 揭密情治機關找黑道攻擊雜誌社
政治

美麗島事件史料 揭密情治機關找黑道攻擊雜誌社

Taiwan+開播屆滿半年 持續籌組國家隊深耕流量
文化

Taiwan+開播屆滿半年 持續籌組國家隊深耕流量

白冷會創醫院、助窮人貸款 逾40名瑞士神父修士奉獻台東一甲子
生活

白冷會創醫院、助窮人貸款 逾40名瑞士神父修士奉獻台東一甲子

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

美佛州沙灘外直升機驚險墜海2人送醫 影片曝光

2022/2/20 12:41（2/20 13:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社邁阿密19日綜合外電報導）一架直升機今天在美國佛羅里達州一處海灘旁墜海，機上2人送醫。事發影片可見直升機墜海當下，附近海面上有不少泳客，沙灘上也擠滿正在享受日光浴的人群，場面相當驚險。

邁阿密海灘（Miami Beach）警方在推特表示，他們在當地時間下午1時10分左右接獲報案。

推文寫道：「警方和邁阿密海灘消防隊及幾個夥伴單位前往現場因應。」美國聯邦航空總署（FAA）也因應了這起墜機事件。

警方指出，「當時機上有3名乘客，2人送醫救治」，還說這兩人「情況穩定」。

法新社報導，推文附帶的影片可見一架直升機墜入大西洋，不遠處還有人在游泳，或在擁擠的海灘上享受日光浴。

曾任美國運輸部督察長的施亞佛（Mary Schiavo）向美國有線電視新聞網（CNN）表示，畫面顯示直升機發動機似乎失去動力。

她說：「這裡有兩件重要事情起了作用，第一，該名飛行員受過訓練…第二，（飛行員）對這架直升機能夠保持某種程度的控制，因為發動機一旦熄火，你便束手無策，只希望能循受控軌跡墜落。」

她表示，即使這架直升機處於墜落狀態，飛行員似乎仍可避開海灘遊客。

聯邦航空總署透過聲明向CNN表示，這架直升機是在「不明情況」下墜機。

聯邦航空總署表示，將與國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）聯手調查這起意外事故。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1110220

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族