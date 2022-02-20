路透社目擊 烏克蘭叛軍掌控城市傳出爆炸聲

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（中央社頓內茨克/倫敦20日綜合外電報導）路透社記者目擊，烏克蘭東部被親俄羅斯分離主義者掌控的頓內茨克市（Donetsk）市區，今天傳出多起爆炸聲響。與此同時英國再度示警，俄國可能很快就會侵略烏克蘭。

頓內茨克市區的擴音器呼籲民眾小心。目前還不清楚爆炸聲響來源。

另一方面，英國負責歐洲事務的國務大臣柯維立（James Cleverly）今天則說，目前看來俄國進攻烏克蘭的「可能性遠高於不可能」，所有跡象都顯示情勢迫在眉睫。

柯維立告訴天空新聞網（Sky News）：「不幸的是，目前發生攻擊、侵略的可能性，看起來遠高於不可能，但我們會繼續努力嘗試阻止。」

「我們所見的一切都指向入侵非常可能發生，非常迫在眉睫。」

美國與歐洲聯盟（EU）官員之前都說，他們相信莫斯科企圖捏造藉口來發動攻勢，方法為讓媒體喉舌發布不實資訊，宣稱烏克蘭東部由親俄叛軍掌控的區域發生暴力事件。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110220