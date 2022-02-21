印度法國外長雙邊會議 烏克蘭局勢點到為止

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（中央社記者林行健新德里21日專電）印度與法國外交部長20日在巴黎討論包括烏克蘭危機在內的國際局勢，但印度外交部在會後的聲明中點到為止，僅重申兩人支持多邊主義、法治等原則。

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）20日抵達巴黎，展開為期3天訪問，準備出席22日舉行的歐洲聯盟印太地區外長論壇。

根據印度外交部聲明，蘇杰生20日與法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）舉行雙邊會議，討論如何深化兩國戰略夥伴關係，特別是在投資、國防與安全、衛生、教育、研究與創新、能源與氣候變遷等領域。

兩人也採納了「印度-法國藍色經濟暨海洋管理路線圖」（India-France Roadmap on the Blue Economy and Ocean Governance），同意透過體制、經濟、基礎建設及科學合作，加強藍色經濟合作。

印度外交部的聲明提到，蘇杰生和勒德里安就阿富汗、聯合全面行動方案（JCPOA）以及烏克蘭局勢變化交換意見，兩人重申支持多邊主義與法治原則等共同承諾，並同意在彼此關切的議題上與聯合國安全理事會協調。」

聲明對烏克蘭局勢點到為止，延續了印度在重大國際議題上外交大方向。

近月來，俄羅斯和以美國為首的西方強權在烏克蘭是否永不加入北大西洋公約組織（NATO）的議題上互不讓步，致使烏克蘭戰雲密布。

作為南亞地區大國，印度在烏克蘭危機上僅有一次公開表態，那就是在聯合國安全理事會1月31日一場是否討論烏克蘭情勢的表決會上，呼籲各方以「安靜的外交手段」及「建設性對話」解除緊張。

印度駐聯合國大使狄魯穆爾迪（T. S. Tirumurti）在會中也呼籲各方找出可以「兼顧各國合法安全利益」的辦法來降低緊張，取得區域的長期和平與穩定。

但印度在這場由美國發起的表決中，仍然投下了棄權票，顯然不想得罪美國或俄羅斯的任何一方。

印度與美國存在「全面戰略夥伴關係」，但印度同時也是俄羅斯「特殊、具特權的戰略夥伴」，印度許多武器及國防技術取自俄羅斯。

本月稍早，印度退休外交官拉加萬（P.S. Raghavan）在接受印度媒體訪問時曾說，新德里並不希望在任何一個戰略夥伴的壓力下與另一個戰略夥伴疏遠，因為這兩個戰略夥伴可能有一天言歸於好，屆時印度該如何自處？（編輯：韋樞）1110221