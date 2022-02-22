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俄羅斯大軍壓境 烏東前線居民收拾包袱準備逃難

2022/2/22 10:29
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（中央社烏克蘭阿夫迪夫卡21日綜合外電報導）烏克蘭戰亂連年，維利契科（Anna Velichko）住的高樓被砲彈炸得面目全非，現在只剩一小部分可以住人，若是俄羅斯入侵，狀況只怕更慘不忍睹。

法新社報導，39歲的她從9樓住家向下探，就會看到東歐這場一觸即發的衝突前線。頓內茨克（Donetsk）近在眼前，還能看到俄羅斯撐腰的叛軍，不時朝她住的阿夫迪夫卡鎮（Avdiivka）開槍。

維利契科說：「他們現在的砲火就像2015年那樣猛烈。」她是指東歐分離戰爭第2年，每天都有數十人死去那時。

而現在官方公布的死亡數字還不多，過去1週來，基輔只證實有1名平民與2名軍人喪命，儘管這樣的數字為人質疑。

維利契科對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）以及西方支持的烏克蘭領袖澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）語多埋怨，「我想打蒲亭和澤倫斯基一巴掌」，「我希望他們能坐下來，同意結束這場戰爭」。

當地居民準備迎接更糟的狀況。

退休婦人波利什丘克（Tetyana Polishchuk）窩在她的公寓，度過了戰火最猛烈的幾個月，但現在，她正在收拾包袱，準備隨時逃跑。

69歲的她說：「他們的砲火比以前更猛了，因為俄國可能打過來，我的包袱都收好了，就放在門口，隨時做好準備。」（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1110222

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