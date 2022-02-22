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烏克蘭局勢升級 中國使館提醒示警

2022/2/22 12:27
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（中央社台北22日電）俄羅斯承認烏克蘭東部兩個分離地區的獨立地位後，俄烏關係急轉直下，陷入戰爭邊緣，中國駐烏克蘭大使館提醒公民和中資企業，不要前往局勢不穩地區。

綜合陸媒報導，中國駐烏克蘭大使館表示，當前烏克蘭東部局勢發生重大變化，提醒在烏克蘭的中國公民和中資企業注意當地發布的安全提示，不要前往局勢不穩地區，並且提高安全防範意識，可適時儲備食品和飲用水等生活必需品。

外電報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）21日承認烏克蘭東部兩個分離共和國是獨立實體，隨後派俄軍以「維和人員」身分進入這兩區。

蒲亭在國營電視台發表談話時說：「我認為，有必要做出一個已經拖了很久的決定，即立即承認頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）獨立和主權。」

北京對於俄烏問題的立場備受關注，官方多次表態，盼烏克蘭危機能以對話方式和平解決。

路透社稍早前引述分析說，俄羅斯若入侵烏克蘭，北京不會加入國際社會的譴責行列，以此表明中國是可靠的朋友；中國並可擴大與俄羅斯的經濟合作，此舉將削弱西方若制裁俄羅斯所產生的影響。（編輯：周慧盈/沈朋達）1110222

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