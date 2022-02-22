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西方準備制裁俄國 布倫特原油逼近每桶100美元

2022/2/22 22:49
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（中央社倫敦22日綜合外電報導）倫敦北海布倫特原油價格今天攀漲，逼近每桶100美元，主因石油主要生產國俄羅斯將派兵進駐烏克蘭東部兩個親俄分離主義分子掌控地區，引發西方國家準備對莫斯科實施經濟制裁。

歐股開盤大跌，但後來小幅上漲，因為克里姆林宮表示，對有關烏克蘭的一切外交接觸持開放態度。

布倫特原油價格上漲，報每桶99.50美元，創7年來最高水準，後來拉回到98美元以下，但仍上漲約2.5%。

英國投資服務網站「互動投資人」（Interactive Investor）投資部門主管史考勒（Victoria Scholar）說：「俄國和烏克蘭之間的危機加劇，引發供應中斷恐隨之而來的疑慮。各國制裁將讓全球第2大石油出口國和全球最大天然氣生產國俄國元氣大傷。」

另外，隨著烏克蘭危機惡化，卡達國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）今天主持有11個會員國的天然氣輸出國家論壇（Gas Exporting Countries Forum）時表示，主要天然氣出口國正努力確保「可信且可靠」供應。

塔米姆表示，因為對發生衝突的擔憂日益加劇，震撼全球市場，包含俄國在內的天然氣輸出國家論壇正努力維護全球市場的穩定。

但天然氣輸出國家論壇沒有立即做出提供西歐額外產量的承諾。在危機造成天然氣價格上漲和威脅供應之際，西歐已經開始尋找替代供應來源。

俄國能源部長舒爾吉諾夫（Nikolay Shulginov）沒有提到俄烏緊張局勢，但他向天然氣輸出國家論壇表示，「俄國企業完全致力於履行現有（供應天然氣）合約」。

歐洲約40%天然氣來自俄羅斯，5%則來自卡達。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1110222

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