聯準會利率決策有變？烏克蘭危機讓3月升息添變數

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）若俄羅斯持續對烏克蘭採取侵略行為，美國聯邦準備理事會（Federal Reserve）3月後調升利率的前景可能變得較不明朗。

CNBC報導，這是由於俄烏緊張已造成石油和天然氣價格上漲。油氣是許多美國人主要開銷，而美國經濟有7成是靠消費者帶動。

石油等其他商品價格近來已因俄烏關係、美國制裁以及盟國可能限縮供給等疑慮上漲。俄國是油氣主要出口國，是小麥與鈀的最大出口國，在鎳、鋁與其他金屬方面也舉足輕重。

穆迪（Moody's）首席經濟學家詹迪（Mark Zandi）說：「主要在於石油而非其他如小麥、鈀與鎳。石油因為這場衝突每桶漲了大概10至15美元…若持續下去，會讓無鉛汽油每加侖上漲約30至40美分，等於通膨年增高達0.5個百分點，而通膨現在是7.5%了。我認為這讓聯準會控制通膨、恢復全面就業的努力更形複雜。」

根據美國汽車協會（AAA），今天每加侖無鉛汽油平均油價3.53美元，較1年前多90美分，比上個月則漲了21美分。原油過去1年大漲約5成。

Economists said it will be the price of oil that

經濟學家說，油價最終可能左右聯準會決策，油價上漲不僅是通膨推手，若居高不下，可能形成反通膨，有害經濟成長。

能源分析師說，若俄國出兵全面入侵烏克蘭，油價還可能大漲。

摩根大通（JPMorgan）首席經濟學家凱斯曼（Bruce Kasman）說：「這讓情況更加複雜，一種情況是，經濟成長受影響的狀況更為顯著，但也可能有另一種狀況發生，就是物價上漲不至傷到成長，而這會助長通膨。」

凱斯曼預期，由於烏克蘭情勢削弱了升息兩碼的論據，聯準會3月將升息1碼，今年剩餘6次決策會議都將決議調高利率。

這就是聯準會未來作法不明朗之處，一方面，對成長的憂慮可能減緩聯準會升息步調；另一方面，若通膨更快速上升，聯準會可能更加激進。

凱斯曼說：「我確實認為今天的油價已比第4季均價高約30%，如果漲幅達到75%甚至100%，來到（每桶）120至150美元，我就會認為造成的傷害夠大到對全球成長產生負面影響。」

詹迪表示，聯準會當前重點是平抑通膨，他認為油價較不可能漲到150美元，但燃料價格上漲仍會引起聯準會注意。

他說：「我認為這會強化他們貨幣政策快速正常化的本能，因為相較於成長的衝擊，他們較著重於通膨的影響。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1110223