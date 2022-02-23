支持烏克蘭經濟 英國準備擔保5億美元貸款

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（中央社倫敦23日綜合外電報導）英國今天表示，準備擔保高達5億美元貸款支持烏克蘭，幫助減輕俄羅斯侵犯帶來的經濟影響，英國媒體監管機構也將檢視俄國媒體「今日俄羅斯」播放政治宣傳內容和假新聞行徑。

英國外交部指出，英國為支持烏克蘭經濟穩定和解決反腐敗問題等改革的項目，將提供多邊開發銀行（Multilateral Development Bank）貸款擔保。

外交大臣特拉斯（Liz Truss）在聲明中說：「我們以行動證明自己所言，利用英國的經濟專長和實力來支持烏克蘭人民。這些擔保可以協助向烏克蘭投入重要資金，幫助其經濟挺過俄羅斯侵略風暴。」

此外，特拉斯今天告訴「泰晤士電台」（Times Radio）：「關於『今日俄羅斯』（RT），我認為它定期播放（政治）宣傳內容和假新聞。」

特拉斯表示，「今日俄羅斯」實際上是俄羅斯的國家武器，相信英國媒體監管機關通訊管理局（Ofcom）正在關注這一點。

對此，俄羅斯這一國營媒體反擊稱，特拉斯似乎試圖干涉媒體監管機構的事務。

「今日俄羅斯」副總編輯貝爾金娜（Anna Belkina）告訴路透社：「不幸的是，特拉斯大臣和最近其他幾位英國政治人物，似乎在嘗試直接或間接干預他們吹捧為獨立且完全不受政治施壓的機構。」

貝爾金娜說：「這些言論再次削弱英國監管機構的獨立性。」

莫斯科當局說，「今日俄羅斯」是俄國與西方媒體競爭的一種方式；批評人士則指，以英文、阿拉伯文、西班牙文和德文播送的「今日俄羅斯」，是俄國的宣傳武器，企圖打擊對西方體制的信任。

英國媒體監管機關通訊管理局表示，有鑑於俄羅斯和烏克蘭危機的嚴重性，將優先處理針對任何廣電業者有關烏俄新聞報導的投訴。（譯者：張璦/核稿：林治平）1110223