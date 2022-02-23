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新加坡連2天新增確診破2萬 估疫情很快達高峰

2022/2/23 23:56
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（中央社記者侯姿瑩新加坡23日專電）新加坡今天新增2萬312人確診COVID-19，連續2天單日新增確診人數破2萬。專家預估，這波Omicron疫情「很快」會達到高峰，在達到高峰前，醫院仍會相當「忙碌」。

Omicron變異株蔓延全球多國，新加坡近期也出現新一波疫情，導致確診人數攀升。星國昨天大增2萬6032人確診，再度刷新疫情爆發以來的單日確診人數最高紀錄。

新加坡衛生部晚間公布最新疫情數據顯示，今天新增2萬312人確診，包括2885起經由PCR核酸檢測確診的本土案例，另有1萬7267人是抗原快速檢測（ART）呈陽性的本土案例，其餘為境外移入案例。

另外，今天新增7起死亡案例。衛生部統計，目前共有1587名確診者住院，200人需輸氧治療，46人收治於加護病房。

衛生部數據顯示，過去28天共有30萬9325人確診，99.7%的案例為輕症或無症狀。

星媒引述專家指出，新加坡近期確診人數多，顯示這波疫情「很快」會達到高峰，在達到高峰前，醫院仍會相當「忙碌」。根據其他國家的經驗，當Omicron疫情達到高峰，隨後確診數會快速下降，也就是一波疫情結束的訊號。

星國確診人數攀升之際，衛生部昨天表示，雖然需要輸氧治療及收治於加護病房的患者人數不算多，但近期醫院病床需求大增，主要是為了收治本身患有慢性病的確診者。

新加坡目前累計64萬2605人確診，其中963人病故。星國人口約545萬。

此外，在疫苗覆蓋率方面，截至22日，新加坡91%人口已完整接種，66%接種了追加劑。（編輯：劉學源）1110223

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