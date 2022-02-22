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韓國疫情燒不停 單日確診逾15萬例再創新高

2022/2/22 21:45（2/22 22:04 更新）
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韓國22日新增確診COVID-19人數截至晚上9時為止，累計超過15萬例，刷新單日紀錄。圖為民眾在仁川中央公園臨時篩檢站排隊採檢。（韓聯社）
韓國22日新增確診COVID-19人數截至晚上9時為止，累計超過15萬例，刷新單日紀錄。圖為民眾在仁川中央公園臨時篩檢站排隊採檢。（韓聯社）
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（中央社記者廖禹揚首爾22日專電）韓國今天新增確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）人數截至晚上9時為止，累計已超過15萬例，刷新單日紀錄，至午夜為止可能超過16萬例。

據韓國中央防疫對策本部及各地方政府統計，截至今天晚上9時，境內新增15萬8005例確診，不僅已確定刷新單日確診紀錄，與之前同時段最高紀錄相較更大增6萬多例。

人口密集的京畿道及首爾市確診人數分別達到5萬例及4萬例以上，包括仁川市在內，首都圈共計新增10萬多例，非首都圈則有5.6萬多例。

韓國近期確診人數快速增加，上週連續3天增加超過10萬例，週末降至9萬多例後，因週一採檢量暴增至週末的兩倍，確診數也隨著激增。

韓國防疫當局預估，單日確診數可能在3月增至14萬至27萬例，重症人數也將超過1000例。（編輯：陳惠珍）1110222


▼韓國每百萬人新增確診數與死亡人數

▼韓國第1劑與第2劑疫苗覆蓋率
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