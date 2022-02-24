美叫停中國行動計畫 改採廣泛措施應對敵國威脅

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國司法部今天宣布，前總統川普執政時期推動的「中國行動計畫」將劃下句點，從原本著重應對中國間諜活動與智慧財產權盜竊的策略，轉為以廣泛措施因應敵對國家帶來的威脅。

批評人士認為，在川普時代發起的這項倡議相當於推動種族歸納（racial profiling），這造就一種反亞裔情緒的恐懼文化，也對科學研究帶來影響。

司法部國家安全部門助理部長歐森（Matthew Olsen）說，此舉等同於承認美國畫地自限，過度侷限於應對中國。

歐森在維吉尼亞州喬治梅森大學（George Mason University）國家安全研究所發表演說時表示：「我們看見中國、俄羅斯、伊朗和北韓等國已變得更具侵略性，且更有能力從事惡意活動。我們的新戰略將取決於威脅所在。」

司法部2018年推出中國行動計畫（China Initiative），目的在於打擊中國間諜活動，保護美國技術不被中國盜竊。路透報導，透過這項計畫，司法部已起訴至少20名研究人員。

歐森說：「任何有關司法部面對不同種族時採用不同標準的印象，不僅會削弱司法部所做的努力，也會傷害社會大眾。」

歐森表示，未來對學者提起類似的刑事訴訟時，司法部將採用更高標準，進行更嚴厲監督。

歐森補充說，未來若出現涉及有關研究人員的案件時，司法部「不會放棄任何可用工具」，也會繼續推進手中正在執行的訴訟。

反對中國行動計畫的加州民主黨華裔聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）受訪時告訴路透社，樂見司法部改變作法，「不再專注於與間諜行動毫無關係的事情」。

他說：「這項改變有助減少對亞洲人及亞裔美國人的種族歸納，這是件好事。」

展望未來，司法部的新戰略將著重在幾個核心領域，例如保護國家不受間諜活動、出口管制和違反制裁所帶來的威脅，保護企業智慧財產權、隱私資訊和供應鏈，以及捍衛民主，免受獨裁政權與日俱增的威脅。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110224