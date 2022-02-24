更多編輯台推薦新聞：
戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽
運動

戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌
國際

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌

日本直木賞作家今村翔吾憶過往 決定接手快倒閉書店
文化

日本直木賞作家今村翔吾憶過往 決定接手快倒閉書店

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看
國際

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

德批俄攻烏克蘭赤裸裸違國際法 北約將緊急開會

2022/2/24 14:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林24日綜合外電報導）德國總理蕭茲今天形容俄羅斯在烏克蘭的軍事行動「赤裸裸違反」國際法，這是歐洲「黑暗的一天」。與此同時，北大西洋公約組織（NATO）宣布，將針對此事召開緊急會議。

蕭茲（Olaf Scholz）表示：「德國以最嚴厲的言詞譴責蒲亭（Vladimir Putin）總統這個無恥的行徑，我們和烏克蘭及其人民團結在一起。」

他敦促莫斯科「立刻」停止軍事行動。

法國駐聯合國大使譴責俄羅斯選擇開戰，還說必須在聯合國安理會對俄國究責。

北約官員今天告訴法新社，北約大使們今天上午將針對俄羅斯攻擊烏克蘭召開緊急會議。

北約官員表示：「我們可以證實北大西洋理事會（NAC）將在今天（24日）上午召開緊急會議。

這位官員還說，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）將在中午12時30分（台灣時間24日晚間7時30分）左右召開記者會。

史托騰柏格稍早敦促俄羅斯立即停止軍事行動並尊重烏克蘭主權與領土完整。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110224

延伸閱讀
傳放棄加入北約換俄羅斯不入侵 烏克蘭否認北約：若俄侵烏將付重大代價 盼找出政治解決途徑北約提案1月會談 塔斯新聞社：俄羅斯正在考慮
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族