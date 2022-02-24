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烏克蘭危機8/300

美暗批中撐腰俄入侵烏克蘭 北京：俄方自主戰略

2022/2/24 17:45
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（中央社記者張淑伶上海24日電）俄羅斯軍事攻擊烏克蘭，中國外交部發言人華春瑩今天說，美方暗示俄羅斯有中國背後支持；但俄羅斯是基於自身判斷和他們國家的利益，自主制定並實施自己的外交和戰略。

環球網報導，中國外交部今天例行記者會上，有媒體詢問：美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）就烏克蘭問題表示，中國應該尊重國家主權和領土完整原則；中方有義務敦促俄羅斯在烏克蘭問題上讓步，但中俄關係發展方向令人擔憂；中俄聯合聲明表明，中國試圖利用對俄羅斯的影響，來達成兩國創造「世界秩序」的目的，中方如何評論。

華春瑩回應，美方暗示俄羅斯有中國背後支持，「相信俄方會很高興聽到這種說法」。

她說，俄羅斯是安理會常任理事國，是獨立自主的大國，俄方完全基於自身的判斷和他們國家的利益，決定自主制定並且實施自己的外交和戰略。

她並強調，中俄關係建立「不結盟、不對抗、不針對第三方」的基礎上，對於那種非友即敵的冷戰思維和「拼湊所謂的同盟」、小圈子的做法，中方不感興趣也不會效仿。

華春瑩聲稱，「關於如何尊重國家主權和領土完整，美方恐怕沒有資格來告訴中方怎麼做」，並指美國和其盟友在涉疆、涉港、涉台問題上「肆意干涉中國內政」，「中國也還是唯一一個還沒有實現祖國完全統一的安理會常任理事國」。

外電報導，美國國務院發言人普萊斯表示，全球每一個負責任的國家，包括中國，都有義務敦促俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）讓步，降低烏克蘭危機的緊張情勢。他質疑中國「是否已為此動用他們對俄羅斯聯邦的龐大影響力」。

中俄兩國元首本月宣布「兩國關係沒有上限」，普萊斯對此表示，中俄關係的發展方向「非常令人擔憂」。中俄夥伴關係承諾將展開更多合作，以對抗美國與西方。

普萊斯說：「我們認為俄羅斯與中國也想要一個世界秩序。但這是、並且將是一個極度不自由的秩序，與世界各國過去70年來建立起的體系形成鮮明對比」、「這個秩序在許多方面皆具破壞性，而無增益性」。（編輯：李雅雯）1110224

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