俄軍入侵烏克蘭 分析師：西方持續面臨通膨壓力

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（中央社莫斯科24日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令在烏克蘭東部執行特殊軍事行動後，根據烏國官員和媒體，俄軍今天對烏國數座城市發射飛彈，並在烏國沿岸登陸。

路透社報導，蒲亭透過俄羅斯電視（Russian TV）轉播發表演說不久後，烏克蘭首都基輔在黎明前就已經聽到爆炸聲。

以下為分析師與經濟學家對俄烏情勢的評論：

● 美國參議院情報委員會主席華納（Mark Warner）

「70多年來，我們避免讓歐洲陷入大規模戰爭。蒲亭非法入侵烏克蘭，悲慘地讓數十年來的全面和平劃下句點。現在美國和我們的北大西洋公約組織（NATO）盟友必須團結一致、堅忍不拔，對抗蒲亭不惜犧牲烏克蘭人民來重建俄羅斯帝國的野心。」

● 中國北京獨立政治分析師吳強

「中國有可能會失去與歐洲現有的關係，一段友好的關係。因為中俄之間的準同盟（quasi-alliance）關係，中國和美國可能很快會發生衝突。目前為止，中國沒有展現阻止戰爭的強大意願。」

● 日本東京野村綜合研究所（Nomura Research Institute）經濟學家木內登英（Takahide Kiuchi）

「制裁將會嚴重影響俄國和全球經濟，並造成油價飆漲、股價重挫和日圓等較安全資產價格上漲，也讓已擺脫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）引發經濟不景氣的日本和其他各地經濟復甦受阻。」

「俄國掌控烏克蘭將立下不好的先例，向台灣、南海和東海等地緣政治熱點傳遞令人擔憂的訊息。」

● 澳洲雪梨EL&C Baillieu財務顧問羅森柏格（James Rosenberg）

「東歐的軍事行動讓投資人不安，但成交量沒有急遽增加。我還沒看到任何恐慌性賣壓，但客戶開始稍微減少買單。」

● 新加坡華僑銀行投資策略執行董事梅農（Vasu Menon）

「歷史經驗顯示，如果沒有對全球經濟造成重大影響，像這樣的軍事攻擊和地緣政治事件終究會過去。如果真是如此，市場在一開始驟跌後將會反彈。想要逢低買進的投資人應該逐步買入股票，且必須做中長線布局。」

● 新加坡法國巴黎銀行亞太地區新興市場主管馬瑟（Sid Mathur）

「危機升高可能會使新興市場未來幾個月通膨率上升…主要是通過推高商品價格。對新興市場貨幣而言，我們預期對風險情緒的負面影響，將超過對商品價格的任何正面影響。」

● 東京伊藤忠經濟研究所（Itochu Economic Research Institute）首席經濟學家武田淳（Atsushi Takeda）

「西方經濟體將持續面臨強大的通膨壓力，這也讓貨幣決策者面臨另一個困難，必須考慮是否要加大力度緊縮，還是靜觀其變。無論如何，都將只會提高貨幣政策失敗的風險。」

● 澳洲墨爾本券商IG市場分析師羅達（Kyle Rodda）

「這對黃金和大部分商品是利多，尤其是石油。在這個環境下，股市會持續走低。」

● 恆生銀行（中國）首席經濟學家王丹

「戰爭將引發糧食和能源危機。新興市場國家，尤其是土耳其、埃及和黎巴嫩，都極為仰賴俄國和烏克蘭生產的小麥，這些國家正在對抗高通膨。戰爭將會使危機惡化，窮人是最大的受害者。」

「但戰爭對全球貿易的影響有限，因為除了石油和天然氣外，俄國沒有會影響全世界的供應鏈，這點與中國不同。」（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1110224