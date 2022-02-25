義台科學交流協會成立 深化科技交流

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（中央社台北25日電）由義大利醫界及科技界專家倡議的「義台科學交流協會」正式成立，盼結合台灣和義大利產、官、學界力量，共同協助推動台義雙邊科學及科技合作交流。

「義台科學交流協會」（Italy Taiwan Scientific Exchange Association,ITASEA）於2月22日舉行成立慶祝餐會，駐義大利代表李新穎偕同仁出席參與見證。

駐義大利代表處指出，ITASEA是由義大利醫界及科技界專家，包括「世界病理學及實驗室醫學組織」（World Association of Societies Pathology and Laboratory Medicine, WASPALM）主席威內（Roberto Verna）、羅馬睿智大學醫學院教授畢薩力（Mariano Bizzarri），以及羅馬睿智大學副教授佩拉奇（Stefano Pelaggi）等人倡議成立。

目前該協會由威內擔任會長，佩拉奇為副會長，畢薩力為秘書長。

代表處表示，鑒於義大利擁有生技醫藥及機械、電機等產業發展優勢，台灣具資通訊、電子及綠能等高科技競爭力，且近年積極運用新科技發展生技及健康醫療產業，且台灣近年在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，除抗疫成績斐然，經濟成長仍表現亮眼，半導體關鍵產業更獲義大利等各國關注。

因此，成立協會盼能結合台義雙邊相關產、學界專業及資源，在高科技、生物技術及製藥領域建立合作交流平台，以促進雙邊科技產業合作、共同拓展國際市場、強化學術研究以及提升台義雙邊實質合作關係。

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該協會是駐義大利代表處自開館設處30年來，首個義大利醫界及科技界民間人士自發成立的制度性友台組織。駐義大利代表處對於協會成立樂見其成，並將給予最大支持及協助。

此外，李新穎及在台的「歐洲商會」義籍前理事長尹容（Giuseppe Izzo）等人均受邀成為創會會員，盼結合台義產、官、學界力量，共同協助推動台義雙邊科學及科技合作交流。協會同時也歡迎台灣相關機構或大專院校團體申請加入。（編輯：周永捷）1110225