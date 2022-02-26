台裔教授喬榮治 獲美醫學生物研究院院士殊榮

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目前任教於南美以美大學電機與電腦工程系的台裔美籍教授喬榮治，以其在慢性病護理的新型無線與無電池植入式電子元件研發的傑出貢獻，當選美國醫藥與生物工程研究院院士。（休士頓辦事處提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真 111年2月26日

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（中央社記者江今葉華盛頓25日專電）目前任教於南美以美大學電機與電腦工程系的台裔美籍教授喬榮治，以其在慢性病護理的新型無線與無電池植入式電子元件研發的傑出貢獻，當選美國醫藥與生物工程研究院院士。

現年56歲、台南出生的喬榮治，台大電機系畢業後前往加州理工大學攻讀並取得電機系碩、博士學位，曾任職已經更名為貝爾通信研究公司（Bellcore）的貝爾實驗室。會跨進醫療與生物工程領域，背後有個小故事。

喬榮治接受中央社訪問時說，曾任空軍軍官的父親因心臟問題，需要植入心律調節器。電機工程專業的他發現，因為心律調節器內的電池僅有10年壽命，換句話說，每10年就得動刀一次，對健康本就欠佳的病患來說，身體負擔極大，讓他興起研究無線與無電池植入式電子元件的想法。

也因此，喬榮治從2005年開始投入這項研究，研發面積小又薄的無線與無電池植入性電子元件，可以植入病患心臟、腦部或胃部，並從人體外傳入能量，啟動並刺激調節器，讓醫師能適時調整又能獲得所需的病患生理資訊。

喬榮治的的成功研發，讓他當選美國醫學與生物工程研究院 （American Institute for Medical and Biological Engineering）院士。

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美國醫學與生物工程研究院主要是由美國頂尖醫學與生物工程專業人士組成，與美國國會往來密切，每年年會都會有許多國會議員出席，親自了解美國醫學與生物工程發展現況，並提供政府協助。

對於能當選，喬榮治感到十分榮幸，但也深感責任重大。在成功研發無線與無電池植入式電子元件後，喬榮治並未停下腳步。他的實驗室目前正在開發穿戴式等非侵入性電子元件，讓病患能在不動手術的情況下，從人體外將能量傳入體內，以刺激器官並取得人體生理功能。（編輯：高照芬）1110226