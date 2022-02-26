蒲亭早已顯露擴張意圖 西方誤判烏克蘭吞苦果

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）俄羅斯揮軍烏克蘭，震驚全球。其實俄國總統蒲亭多年來不斷釋放訊號，意圖擴張俄國勢力範圍，但西方列強及其盟友一直錯誤解讀。前北約官員認為，早在2008年俄國入侵鄰國喬治亞時，西方就應採取更堅定的嚇阻行動。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，15年前，蒲亭（Vladimir Putin）就抨擊美國在全球事務中的主導地位，並痛斥後冷戰的安全秩序對他的國家構成威脅。

在2007年的年度慕尼黑安全會議上，蒲亭發表演講，清楚展現對北大西洋公約組織（NATO）擴大的憤怒，他在談話中對美國主導的單極世界強烈抨擊，令在場聽眾大吃一驚。

隨後的幾年間，他掠奪喬治亞共和國部分地區，併吞克里米亞，並派軍隊進入烏克蘭的頓巴斯（Donbas）地區。

蒲亭過往一再釋放訊息，表示他打算擴展俄羅斯的勢力範圍，並把北約的東擴視為對莫斯科安全的生存威脅。他明確指出，他將烏克蘭視為俄羅斯的一部分。

然而直到最近，很少有西方領導人認為蒲亭會發動全面入侵，因為他們錯估他使用武力的決心。這次俄國進軍烏克蘭，讓人想起蘇聯在1968年入侵捷克斯洛伐克，以恢復對周邊國家的掌控。

俄羅斯本週先承認烏克蘭境內親俄分離主義分子控制地區頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）為主權獨立國家，並與這兩國建交；接著俄軍23日入侵烏克蘭，25日更透過陸空攻勢攻打烏國首都基輔。

蒲亭對烏克蘭的全面攻擊，讓西方處於不利地位，過去未能阻止俄羅斯的代價，如今由烏克蘭來承擔。

喬治亞和烏克蘭於2008年獲得最終將加入北約的承諾後，蒲亭當年8月派兵侵犯喬治亞，並承認喬治亞境內兩個分離地區的獨立地位。當時西方的反應是暫時中止對話，然後恢復正常往來。2014年俄國兼併克里米亞後，西方實施的製裁也沒有奏效。

然而，對蒲亭想法的錯誤解讀，在美國歷任政府所在多有。

前總統小布希曾說，他看著蒲亭的眼睛，認為蒲亭值得信賴。前總統歐巴馬將蒲亭領導的俄羅斯貶為「區域強權」，因為自身軟弱而威脅鄰國。另一位前總統川普認為，美國的歐洲盟友不願承擔更多軍費，是比注意克里姆林宮動向更大的問題。

現任總統拜登則試圖經由去年6月在日內瓦的峰會，與蒲亭建立「穩定、可預測」的關係。

柯林頓總統政府時期擔任過美國駐喬治亞和哈薩克大使的柯特尼（William Courtney）說，西方並沒有低估俄羅斯的軍事能力，西方見證了俄國自2008年喬治亞戰爭以來進行堅定的軍事現代化計畫，並於2015年對敘利亞成功的軍事干預中獲致一些成果。不過，「西方可能低估了克里姆林宮在歐洲動武的意願」。

曾任北約總部應對新興安全挑戰副助理秘書長的謝伊（Jamie Shea）表示，美國歷任總統都設法在分歧中保持與俄國合作的可能性，不過如今回想起來，西方本應更早、更堅定地採取行動。

他說：「在我看來，我們應該在2008或2014年就對俄羅斯實施制裁，因為那時蒲亭可能會得到這樣的訊息：西方會做出強烈反應，俄國可能會被嚇阻。」（譯者：徐崇哲）1110226