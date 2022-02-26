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慕尼黑向親蒲亭指揮葛濟夫下最後通牒

2022/2/26 20:40
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（中央社記者林育立柏林26日專電）德國南部大城慕尼黑市向親蒲亭的俄羅斯指揮葛濟夫下最後通牒，要求他立即對俄國出兵烏克蘭表態反對，不然將解除他在慕尼黑愛樂的首席指揮職務。

現年68歲的葛濟夫（Valery Gergiev）與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）私交良好，蒲亭競選總統時曾為他站台，並在2014年連署支持俄國併吞克里米亞半島（Crimea），在樂壇形象原本就受到爭議，過去登台時不時有人抗議。

蒲亭悍然下令出兵烏克蘭，震驚全歐洲。慕尼黑市長黎希特（Dieter Reiter）25日表示，他已經要求葛濟夫「立即、毫不含糊譴責俄羅斯攻擊烏克蘭」、「收回過去對蒲亭的正面言論」。

黎希特警告，下週一（28日）前葛濟夫如果沒有表態，將無法繼續擔任慕尼黑愛樂的首席指揮。

葛濟夫不僅在慕尼黑受到壓力。維也納愛樂管弦樂團（Wiener Philharmoniker）25日起在紐約卡內基廳（Carnegie Hall）展開多場演出，也決定臨時將葛濟夫換掉，改由加拿大指揮聶澤賽金（Yannick Nézet-Séguin）上場。

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葛濟夫與俄國聖彼得堡馬林斯基劇院（Mariinsky Theatre）管弦樂團，原訂4月在德國漢堡易北愛樂廳（Elbphilharmonie）演出，主辦單位已要求葛濟夫對俄羅斯攻擊烏克蘭表態反對，不然將取消音樂會。

為了「向烏克蘭人民表示團結」，柏林廣播交響樂團（Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin）莫斯科出生的首席指揮尤洛夫斯基（Vladimir Jurowski），計劃在27日的俄國曲目音樂會一開始臨時加演烏克蘭的國歌「烏克蘭尚未毀滅」。（編輯：黃自強）1100226

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