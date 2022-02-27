北海道札幌雪滿為患 逾半數堆雪場關閉

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本北海道札幌市今年冬季受大雪影響，積雪最深達133公分、是往年近兩倍之多，可謂「雪滿為患」，接受市區排雪堆積的30處堆雪場中，有18個因容雪量已滿完全關閉。

日本北海道新聞報導，包括札幌市及鄰近城市在內的札幌都市圈，日前大雪不僅衝擊陸空交通網絡，甚至也影響到堆雪場容納積雪的能量。

札幌市內最大堆雪場「新琴似8橫」，24日下午有超過20輛傾卸車大排長龍，等著將載運的雪卸下。在這裡負責約15年管理工作的建設公司社長田中政道吃驚地說，「這麼多的雪就是災害」。

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這處堆雪場原本預定接受119萬立方公尺的雪量，但因為大雪增加接受量，截至25日止，已接受232萬立方公尺的雪量。推雪場內的「雪山」高度來到約30公尺、寬度逾100公尺，是往年的1.5倍，容量相當於1.5個札幌巨蛋。

札幌市在大雪後的26日出現堪比4月上旬的溫暖天氣，讓堆雪場內雪山出現裂痕有崩塌之虞，9處堆雪場因此暫時關閉；目前能供堆雪的場地僅剩3處。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110227