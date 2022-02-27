更多編輯台推薦新聞：
俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一覽
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一覽

怒斥俄羅斯滾 世界各地民眾遊行聲援烏克蘭
國際

怒斥俄羅斯滾 世界各地民眾遊行聲援烏克蘭

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言
政治

今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏克蘭稱完全控制第2大城 基輔市區已無俄軍
首頁 / 國際
疫情
新聞專題
疫情10/300

東京單日新增逾萬例 連8天低於上週同日

2022/2/27 20:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京27日綜合外電報導）日本東京都今天新增1萬321例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，較上週日減少約2600例，連續8天低於上週同日。另新增28例死亡病例。

日本富士新聞網自行統計，截至今天下午5時止，全境單日新增5萬6754例確診病例及130例死亡病例。

日本政府厚生勞動省表示，截至26日止，全境重症患者共1482人，較25日減少25人。

日本放送協會（NHK）、TBS電視台報導，東京都今天重症患者較26日增加2人，總數75人；專用病床使用率較26日減少1.3個百分點，降到52.7%。

大阪府今天新增6707例確診病例及12例死亡病例，至今累計病例數64萬2552例，包括3875例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增586例確診病例，較上週日527例增加59例，至今累計病例數9萬9238例。

駐沖繩美軍基地相關人士今天新增55例，至今累計病例數1萬676例。

根據統計，日本最近一週每10萬人口染疫數以大阪府680.03人居冠、東京都以582.27人次之、奈良縣以499.13人排名第3；沖繩縣以284.76人排名第16。全國平均為372.75人。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110227

延伸閱讀
東京新增病例創週日新高 日本全境重症患者續增日本東京連3天增逾9000例 疫情持續蔓延東京連兩天逾70例 沖繩美軍增235例創單日新高
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀