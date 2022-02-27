東京單日新增逾萬例 連8天低於上週同日

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本東京都今天新增1萬321例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，較上週日減少約2600例，連續8天低於上週同日。另新增28例死亡病例。

日本富士新聞網自行統計，截至今天下午5時止，全境單日新增5萬6754例確診病例及130例死亡病例。

日本政府厚生勞動省表示，截至26日止，全境重症患者共1482人，較25日減少25人。

日本放送協會（NHK）、TBS電視台報導，東京都今天重症患者較26日增加2人，總數75人；專用病床使用率較26日減少1.3個百分點，降到52.7%。

大阪府今天新增6707例確診病例及12例死亡病例，至今累計病例數64萬2552例，包括3875例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增586例確診病例，較上週日527例增加59例，至今累計病例數9萬9238例。

駐沖繩美軍基地相關人士今天新增55例，至今累計病例數1萬676例。

根據統計，日本最近一週每10萬人口染疫數以大阪府680.03人居冠、東京都以582.27人次之、奈良縣以499.13人排名第3；沖繩縣以284.76人排名第16。全國平均為372.75人。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110227