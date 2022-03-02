日本參院再通過嚴詞譴責俄羅斯 批蒲亭可惡至極

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（中央社東京2日綜合外電報導）日本繼國會眾議院昨天通過以最嚴厲言詞譴責俄羅斯入侵烏克蘭後，今天參議院也多數決通過此案，批評俄羅斯總統蒲亭以動用核武為前提的發言「可惡至極」，要求俄羅斯立即撤軍。

日本放送協會（NHK）報導，日本參議院院會今天通過的這項決議案，批評俄羅斯攻擊烏克蘭是嚴重違反國際法，絕不允許單方面以武力變更現狀，俄羅斯的行徑不只影響到歐洲，還可能動搖包括亞洲在內的國際社會秩序的根本。

決議案中表示，「對俄羅斯的侵略行為，予以最嚴厲的言詞譴責」，要求俄羅斯立即停止攻擊並從烏克蘭撤軍。

對於俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）在發動烏克蘭戰事4天後的2月27日宣布，已下令核子嚇阻部隊進入高度警戒狀態，日本參院決議中指出「（蒲亭）以動用核武為前提的發言可惡至極，日本身為唯一曾被原子彈轟炸的國家，對此予以譴責」。

日本外務大臣林芳正表示，基於國會決議，將盡全力確保旅居烏克蘭的日僑安全，與和G7為首的國際社會緊密合作因應。

日本國會眾議院昨天也通過同樣的決議案；參眾兩院都是除了政黨「令和新選組」以外，獲得朝野政黨多數議員贊成通過。（譯者：顧荃/核稿：張佑之）1110302