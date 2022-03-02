日相岸田堅持非核三原則 黨內同志有意見

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（中央社東京2日綜合外電報導）日本首相岸田文雄針對前首相安倍晉三提議表示，堅持「非核三原則」，不討論「共有核武器」；今天又有另一位黨內同志提不同意見，認為「非核三原則」在特殊情況下應有所例外。

俄羅斯入侵烏克蘭，安倍2月27日在電視節目上提到「共有核武器」（意指擁核國與同盟國共有核武器的思考方式及戰略，Nuclear Sharing），認為針對如何保護世界安全進行討論，在日本不該有禁忌。

岸田2月28日對此公開表示，從堅持非核三原則（不擁有、不生產、不引進核武器）的立場來考量，日本無法同意「共有核武器」。

不僅無法同意，日本放送協會（NHK）報導，岸田今天在國會備詢時進一步說，有關美國跟同盟國共有核武器的政策，「站在日本政府立場，沒有考慮要進行討論」。

與此相關，產經新聞報導，岸田黨內同志、立場保守的自民黨政務調查會長高市早苗今天說，非核三原則中的「不引進核武器」，在發生事態時應可例外。

高市說，在發生威脅到日本國民安全的危機狀況時，「難道不讓搭載核武器的美國艦艇泊靠日本港口或加油嗎？如果也不讓其航行日本領海，無法保障日本安全」。

高市也表達在黨內檢討是否討論上述議題的想法。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110302