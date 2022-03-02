因應網路威脅 新加坡擬第4季成立數位防衛情報軍

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（中央社記者侯姿瑩新加坡2日專電）因應網路威脅日益嚴峻，新加坡預計今年第4季左右成立新的國防數位防衛與情報軍（Digital and Intelligence Service），確保部隊網路系統安全。這將是星國的第4軍種。

綜合星媒報導，新加坡國防部長黃永宏今天在國會表示，數位領域的威脅影響現實世界局勢發展。

他指出，目前已看到有些國家或恐怖組織使用數位結合實體攻擊的例子。俄羅斯入侵烏克蘭即是其中一例。

黃永宏表示，過去10年間，新加坡國防部及武裝部隊持續發展指揮、控制、通訊、電腦和情報、網路安全等5方面的能力。

國防部說明，如今進一步成立數位防衛與情報軍部隊，將拓展雲端、數據科學、人工智慧等新興數位科技的能力，其任務包括提供「準確、相關、及時」的情報資訊，提升武裝部隊的指揮連結，並負責部隊的數位防衛。

黃永宏指出，國防數位防衛與情報軍部隊預計今年第4季左右成立。

這將是星國在陸軍、海軍、空軍之外的第4軍種。

此外，報導指出，為減少碳排放，新加坡1/4的軍營在今年底之前將完成安裝太陽能板。黃永宏說，這些太陽能板可提供20兆峰瓦（megawatt peak）的電力。

國防部也說，武裝部隊今年起逐步將行政車隊換成電動車，預計到了2030年，所有行政車隊都將換成電動車。

黃永宏先前曾表示，到了2025年左右，星國約有2/3軍營都將設置太陽能板，預計發電量可達50兆峰瓦。（編輯：黃自強）1110302